正義女神丨李成昌大反轉變好人獲好評　陳煒連環盛怒挑機眼惹關注

律政劇《正義女神》本周一至周五晚翡翠台八點半播映結局周。4月28日一集，資深演員李成昌憑藉「教科書級演技」獲封全場 MVP，他在庭上自揭 30 年前默許不義手段的內心污點，以一場兩分鐘的真情告白助言惠知（佘詩曼飾）推翻警方搜證，展現出極強的角色人格魅力。



律政劇《正義女神》本周一至周五晚翡翠台八點半播映結局周。（官方提供圖片）

4月28日一集繼續是「Live House謀殺案」，控方高淑樺（陳煒飾）原本佔盡上風，言惠知（佘詩曼飾）只能針對警方有預設立場這點游說陪審團…...之後惠知等人返回案發現場調查，意外發現陳警司（林溥來飾）曾於現場夾萬取走東西，幾經調查，眾人推斷事件或牽涉30年前轟動一時的魏榮晉殺妻案…...言惠知要求傳召當年審理魏榮晉案件的方國柱法官（李成昌飾）出庭作證，最終成功以「案發現場被污染」推翻警方之前搜證，有望為天雪洗脫控罪！

最終成功以「案發現場被污染」推翻警方之前搜證，有望為天雪洗脫控罪（官方提供圖片）

正義女神丨李成昌教科書演技獲封MVP

4月28日一集MVP絕對是李成昌，昌哥飾演的方官之前予人感覺任人唯親、並曾因制度等問題向言官施壓；但去到結局周，劇情驚揭方官不但沒有針對言官、內心更依然是熱熾追求司法正義的法官，當言官要求傳召方官就魏榮晉殺妻案上庭做證時，方官決定直視暗藏心中長達30年的污點，在庭上勇敢道出當年由於太想為死去的恩師伸張正義，以致默許警方及控方「用不義嘅手法達成所謂嘅正義」，為免一錯再錯及令無辜的人再受牽連，故決定道出真相。

李成昌教科書演技。（官方提供圖片）

在為時約2分鐘的作供場口中，李成昌由從容到勇敢坦白一切、赤裸裸痛陳過去作為法官的污點及錯失，除了情緒、表情及語氣極有戲，李成昌連對白的輕重亦經過精心設計，當他說到：「作為一個法官，每次踏出法庭，都要覺得自己問心無愧」，問心無愧四隻字字字鏗鏘，以極具體方法強調了方官內心最想堅守的宗旨。坦承一切後，李成昌再如釋重負地釋出從心而發的笑容：「我好開心可以將個真相講田出嚟…至少可以幫本案嘅被告得到公平嘅審訊」，說畢眼神盡是釋懷。另一段戲，李成昌向周嘉洛痛陳自己當年是如何因抱著憤恨的心情審理案件、以致走上歪路遠離正義，箇中的痛心、憤恨及自責亦極有感染力。兩個場口，李成昌均在淡淡然的內疚、自責、悲痛及唏噓情緒中，滲透著不慍不火的坦然及釋懷，渾身是戲，難怪場口播出後贏盡好評，獲封「行走的演技教科書」。

+ 10

正義女神丨網民讚帥氣有型方官成人格魅力擔當

網民：「沒想到昌哥是個好法官」、「太大反轉了」、「終於讓他當一次好人，而且轟轟烈烈的」、「成功打破固有印象」、「這場戲很感動」、「演的太好了」、「昌哥演得好好，好有驚喜」、「這個角色有人格魅力」、「是結局周最令人動容的部份之一」。不少網民還大讚昌哥保養得宜，穿上西裝且充滿正氣的樣子相當有型：「昌哥好帥」、「西裝造型好帥」、「身材保持得很好」；另有網民指《正義女神》的人物性格十分立體：「這部劇沒有傳統意義的好人壞人，人性都是複雜的。」

網民讚帥氣有型方官成人格魅力擔當。（官方提供圖片）

正義女神丨陳煒連環盛怒挑機眼惹關注

除了李成昌的「教科書級演技」夠震撼，昨晚在庭上火力全開力撼佘詩曼的陳煒，亦憑著多番怒火中燒的「挑機眼」贏盡關注！由於高大狀每次輸給言惠知，不是翻白眼就是眼火爆，對於高大狀雙眼長期處於「盛怒」狀態，有網民幽默留言：「高大狀，你眼睛還好嗎？」、「完全感受到她內心的恨。」還有網民大讚經常處於「怒目」狀態的陳煒及阿佘雙眼夠晒黑白分明、兼且沒有半點血絲令人羨慕。