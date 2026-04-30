正義女神丨佘詩曼許紹雄溫馨花絮曝光　父女檔爆肚狂笑惹人鼻酸

資深演員「Benz哥」許紹雄於2025年底因病安詳離世，令整個娛樂圈與無數觀眾深感惋惜。近日，他生前與契女佘詩曼合演的無綫劇集《正義女神》釋出了一段幕後花絮。這對在戲外正式上契、感情深厚如親生父女的好拍檔，在片場展現了無比的幽默與默契。這段充滿歡聲笑語的真實記錄，不僅重現了Benz哥「片場開心果」的魅力，更為大眾留下了他最燦爛、慈祥的笑容。



TVB日前放出了一段佘詩曼與許紹雄在《正義女神》中的搞笑花絮。（TVB）

戲裏戲外父女情深 佘詩曼甜喊「我只得一個老竇」

佘詩曼一直視許紹雄為慈父，無論鏡頭前後都習慣親暱地稱呼他為「老竇」。在《正義女神》的花絮中，阿佘一身白襯衫俐落打扮，一見面就開心地高呼「老竇」。

佘詩曼一見面許紹雄就開心地高呼「老竇」。（TVB）

當總監製鍾澍佳打趣問阿佘到底在叫哪個「老竇」時，Benz哥立刻幽默地指著自己。阿佘非常配合地挽著他的手，甜笑回應：「我只得一個爸爸！」而旁邊的譚耀文笑稱仲差他沒有演過佘詩曼的爸爸，引得眾人哄堂大笑。

阿佘非常配合地挽著許紹雄的手，甜笑回應：「我只得一個爸爸！」（TVB）

譚耀文笑稱仲差他沒有做過佘詩曼「老竇」。（TVB）

許紹雄讀稿環節瘋狂NG

這對契父女聚在一起，總能為劇組帶來無限歡樂。排練時阿佘就調皮地表示自己想要穿著Superman（超人）的衣服出場。

阿佘調皮地表示想穿Superman（超人）衣服出場。（TVB）

而在對台詞時，Benz哥不慎「食螺絲」，原本要說「大家都喺威若國際學校」，卻在讀到「國際」二字反而口快說出「大家都喺威若國際有限公……」。這段爆笑的口誤，令坐在旁邊的佘詩曼忍不住放聲大笑。

Benz哥口快快自己都不小心講錯咗個台詞，惹的全場爆笑。（TVB）

不按牌理出牌狂爆肚 燦爛笑容成最美回憶

到了正式排練辦公室辭職戲份時，兩人的互動更是火花四濺，佘詩曼一臉嚴肅地說出台詞：「我希望你批准我立刻辭職。」怎料對手Benz哥卻不按常理出牌，幽默「爆肚」回應：「什麼，什麼？」阿佘隨即交足戲反擊：「以後所有事情都由你自己做……無人幫你呀！」對著鏡頭擺出無奈的表情。

無論佘詩曼說什麼，許紹雄都用「什麼，什麼」回應，搞笑十足。（TVB）

在最後的拍攝準備中，隨著導演喊出「321，Action」，穿著啡色雙排扣西裝的Benz哥氣勢十足地將文件夾交給阿佘。待阿佘走遠後，他竟自己加戲嘆了口氣說：「怕了你」，搞到阿佘當場破功笑出來，足見他名副其實的「片場開心果」魅力。

這一幕的許紹雄真係懷念。（TVB）

結果許紹雄一句「怕了你」搞到阿佘都忍唔住笑。（TVB）

影片的最後一幕，定格在兩人於車房外的對手戲。Benz哥與阿佘一見面就開始聊家常，兩父女相視而笑，笑聲完全停不下來。這段珍貴的幕後紀錄，不僅還原了兩人在《正義女神》拍攝現場的歡樂日常，也讓觀眾得以再次重溫許紹雄生前最溫暖、最具感染力的笑容。

Benz哥與阿佘一見面就笑唔停。（TVB）