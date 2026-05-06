黃浩然因鄭則仕加入周潤發跑會　讚發哥暖心奇招訓練圈中年長跑友

黃浩然日前接受《01娛樂》由零說起專訪，除了回顧入行29年來的電影、電視之路外，他也分享了跟圈中前輩相處的點滴。浩然向來長輩緣旺，除了與鄭則仕（Kent哥）因拍《情越雙白線》結緣而情同父子以外，他亦加入了發哥周潤發的跑會，與一班長輩齊齊跑步，訪問中他就分享了這兩位前輩私下一面。

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黃浩然日前接受《01娛樂》由零說起專訪，除了回顧入行29年來的電影、電視之路外，他也分享了跟圈中前輩相處的點滴。

黃浩然近年醉心跑步，他認為跑友帶給自己很大正能量，因為早上七點起身去跑的人，全部都積極跟你說：「早晨呀！」、「加油呀！」但甚少有人會說些消極負面的話。（Instagram：wonghoyinraymond）

主動問候廣結善緣 與眾多老戲骨保持聯絡

筆者指黃浩然圈中長輩緣似乎很好，他說：「因為好多時我未合作過嗰啲，我見到佢哋我都會打招呼，行埋去大家問候吓咁樣，Kent哥真係，仲有鮑姐（鮑起靜）啦，而家鮑姐都有一齊跑步，仲有郭鋒因為喺《碧血鹽梟》，李添勝嘅，佢做過我阿爹，我哋都耐唔中有聯絡。」相信很多人都知道浩然與Kent哥感情深厚，過往他在電影、電視演過不同人的兒子，為何跟Kent哥特別投緣呢？

黃浩然圈中長輩緣似乎很好，相信很多人都知道浩然與Kent哥感情深厚。（Instagram：wonghoyinraymond）

獲鄭則仕邀返家中嘆住茶排戲 日對夜對建立父子情

相信很多人都記得，浩然在劇集中其中一個「名場面」，便是在《情越雙白線》被鄭則仕連環掌摑，他透露二人對手戲很多，並且在開戲前個多月已日對夜對傾劇本：「Kent哥係一個好熱愛演戲嘅人，佢會用盡方法令到件事好。所以佢好早，我一接到個劇本，嗰陣時我係住喺佢附近嘅屋企，佢已經係打俾我『喂，浩然，咁樣樣，我好直接嘅，我想呢件事好，不如你嚟我屋企排吓戲。』」那段期間，Kent哥親自駕車接載浩然到自己家裡作客，「一路沖晒茶，食住tea咁樣去傾劇本，慢慢慢慢……講真嘅，我未試過係咁樣樣去運作一個電影或者一個電視劇，不斷不斷咁樣溝通，不斷咁去交流，我諗個感情係咁樣去建立。」因此，在劇集結束後，雙方仍保持聯絡、互相關心，當Kent哥見到浩然的作品時，會給予意見，去年亦與太太去捧黃浩然的舞台劇《三．八》場，情誼如兩父子。

浩然在劇集中其中一個「名場面」，便是在《情越雙白線》被鄭則仕連環掌摑。

浩然透露二人對手戲很多，並且在開戲前個多月已日對夜對傾劇本，Kent哥親自駕車接載浩然到自己家裡作客，「一路沖晒茶，食住tea咁樣去傾劇本，慢慢慢慢……我未試過係咁樣樣去運作一個電影或者一個電視劇，不斷不斷咁樣溝通，不斷咁去交流，我諗個感情係咁樣去建立。」（王海圖、蕭堃桁攝）

在劇集結束後，雙方仍保持聯絡、互相關心，當Kent哥見到浩然的作品時，會給予意見，去年亦與太太去捧黃浩然的舞台劇《三．八》場，情誼如兩父子。（Instagram：wonghoyinraymond）

渣馬賽後獲發哥邀飲茶 為見證Kent哥變健康入跑會

至於周潤發，他本身是Kent哥好友，浩然與他慢慢熟稔亦跟Kent哥和跑步有關。月前的渣打馬拉松上，鄭則仕成功挑戰10公里賽事，令全網佩服不已；尤其馬拉松常客發哥率領住一班70、80歲的老戲骨如鮑姐、劉江等慢慢跑，更感動不少人。浩然就透露，自己本來都跑開馬拉松、三項鐵人，幾年前跑完渣馬，發哥主動邀請他飲茶：「發哥係一個好好嘅前輩，佢話『浩然，你跑完，我哋一齊去銅鑼灣飲茶。』第一次，跟埋佢哋成班飲茶，嗰時我仲未係佢跑會，直至因為Kent哥跑，跟咗發哥，我好開心見證到佢個身體慢慢慢慢健康，我同佢關係亦都好似親人咁嘅，佢話一齊嚟玩，我梗係去啦，因為我都好想陪佢一齊去見證呢樣嘢，就開始跟咗發哥一齊跑。」

月前的渣打馬拉松上，鄭則仕成功挑戰10公里賽事，令全網佩服不已；尤其馬拉松常客發哥率領住一班70、80歲的老戲骨如鮑姐、劉江等慢慢跑，更感動不少人。（Instagram：wonghoyinraymond）

浩然透露多年前拍《十萬火急》時發哥有來探班，但他未敢攀談，之後亦未有機會合作，直至幾年前跑完渣馬，發哥主動邀請他飲茶。（Instagram：wonghoyinraymond）

因為Kent哥跟發哥練跑，浩然很開心見證到對方身體慢慢變得健康：「佢話一齊嚟玩，我梗係去啦，因為我都好想陪佢一齊去見證呢樣嘢，就開始跟咗發哥一齊跑。」（Instagram：wonghoyinraymond）

揭發哥親自接載盧海鵬練跑 大破相士「唔過79歲」預言

發哥出名親民，平時有人找他合照他必定來者不拒，浩然就透露更多發哥在跑會時的暖心舉動，大讚他：「佢係一個毫無巨星架子、好隨和、好貼地，亦都好關愛身邊無論後輩，無論前輩嘅人，佢係好緊張我哋每一個人好唔好。」浩然去年原定要參加毅行者，儘管最終因宏福苑大火延期，但在賽前準備、練習的階段，發哥都陪他練跑。他還分享了發哥與鵬哥盧海鵬的故事：「你見到佢對老人家，佢都會想你好，不厭其煩譬如佢去邀請你，甚至乎佢自己揸埋車去車鵬哥盧海鵬去跑步。佢都講㗎，嗰陣時鵬哥唔知78歲，佢話『嗰時啲相士話佢過唔到79定80㗎，我就朝朝車佢去跑步，朝朝同佢跑，慢慢慢慢跑，慢慢慢慢行，唔俾佢停！佢依家80幾歲啦！』」

浩然就透露更多發哥在跑會時的暖心舉動，大讚他：「佢係一個毫無巨星架子、好隨和、好貼地，亦都好關愛身邊無論後輩，無論前輩嘅人，佢係好緊張我哋每一個人好唔好。」浩然去年原定要參加毅行者，儘管最終因宏福苑大火延期，但在賽前準備、練習的階段，發哥都陪他練跑。（Instagram：wonghoyinraymond）

發哥陪盧海鵬成功打破78歲命預言：「發哥不厭其煩對老人家好，甚至乎佢自己揸埋車去車鵬哥盧海鵬去跑步。佢都講㗎，嗰陣時鵬哥唔知78歲，佢話『嗰時啲相士話佢過唔到79定80㗎，我就朝朝車佢去跑步，朝朝同佢跑，慢慢慢慢跑，慢慢慢慢行，唔俾佢停！佢依家80幾歲啦！』」（資料圖片）

規劃路線再包辦跑後飯局地點 發哥施計氹Kent哥跑10K

除此之外，發哥在跑會中也是一位可靠的領隊，組織力強又無私：「其實每一個禮拜六我哋都會一齊跑嘅，佢係禮拜四就會寫定晒『嗱，今次我哋就跑邊段， A組跑遠啲就呢度至嗰度，你哋B組冇咁快，就跟住我。』佢係真係傍住Kent哥，喺佢側邊，一齊跑。佢仲要安排埋跑完你去邊度食飯，所有嘢！佢好關愛身邊每一個人，佢完全冇私心，冇任何利益，佢只係想你好，呢一樣係好直接好純粹，所以我覺得好值得我哋去學習。」Kent哥之所以成功練到10公里，原來是發哥背後的小計謀所致：「慢慢Kent哥由跑得好少，再到10k，發哥又話『嗰邊冇咁曬，兜去嗰邊啦！』其實又兜遠咗㗎喇喎，佢好生鬼㗎！」雖然跑會平時不會時常合照影相放上網，但其實定期聚會，更有生日會！浩然表示：「嗰個月份嗰啲生日之星，發哥都會唱生日歌俾佢聽，我哋都會搞生日會。」相信聽完浩然的分享，香港人一定更愛發哥了！

發哥在跑會中也是一位可靠的領隊，組織力強又無私，浩然說：「其實每一個禮拜六我哋都會一齊跑嘅，佢係禮拜四就會寫定晒『嗱，今次我哋就跑邊段， A組跑遠啲就呢度至嗰度，你哋B組冇咁快，就跟住我。』」

浩然續說：「佢係真係傍住Kent哥，喺佢側邊，一齊跑。佢仲要安排埋跑完你去邊度食飯，所有嘢！佢好關愛身邊每一個人，佢完全冇私心，冇任何利益，佢只係想你好，呢一樣係好直接好純粹，所以我覺得好值得我哋去學習。」