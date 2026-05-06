重案解密｜何嘉莉演變態演技獲讚　拍岑麗香陳嘉寶三大靚媽同框

犯罪懸疑劇《重案解密》，逢周一至周五晚上8時30分在翡翠台播映，全劇共12集，以單元劇形式呈現八大奇案。今晚（6日）一集，昔日「玉女」何嘉莉化身冷血變態，爆樽虐殺、碎屍藏頭毫不手軟。戲外她與岑麗香、陳嘉寶兩位靚媽合體造勢，三人的逆齡顏值完全不輸當年。



何嘉莉演變態高層。（公關提供）

劇集由優酷與寰亞聯合出品、蔡晶盛執導、鄧特希編劇、苗僑偉、岑麗香、陶大宇、周家怡、洪永城、朱晨麗、何嘉莉、姚樂怡、江若琳、陳嘉寶、李天翔、譚旻萱等演出。

公仔頭藏屍案

今晚（6日）一集的奇案是「公仔頭藏屍案」，劇情講述嚴灼穎（岑麗香飾）無意中取得一個大公仔，但原來內藏人類頭骨，經警方透過復原技術，認出死者是嚴灼穎的大學同學曾家敏（陳苡臻飾）。警長杜凱斌（苗僑偉飾）與嚴灼穎深入調查後，驚揭曾家敏與已婚的張瑞年（楊潮凱飾）有染，其妻周楚君（何嘉莉飾）因此勒索兼將曾家敏虐待致死，以及逼曾家敏男友何榮恩（吳肇軒飾）吸食過量毒品致死……

苗僑偉與岑麗香合力破奇案。

何嘉莉顛覆形象演變態高層

出道時走玉女路線的何嘉莉於《重案解密》大變身，飾演表面充滿智慧的女高層，但內心卻非常冷血殘忍。起初何嘉莉協助警方調查時態度友善及配合，但之後知道警方懷疑她有份犯案，即變得非常「寸嘴」及不合作！當岑麗香問她為何經常聯絡吳肇軒時，何嘉莉即以「唔記得」、「我好忙」、「唔係冇記性都犯法呀」來敷衍岑麗香，態度極之囂張！

何嘉莉最初接受警方調查時非常配合。（公關提供）

得知被警方懷疑，何嘉莉即變得囂張兼寸嘴。（公關提供）

得知被警方懷疑，何嘉莉即變得囂張兼寸嘴。（公關提供）

而何嘉莉虐打陳苡臻一幕更是極度「狼死」，掌摑、拳打腳踢兼用棍毆打，最後更施以致命一擊「爆樽」！之後楊潮凱追問陳苡臻下落，何嘉莉淡淡然表示已找吳肇軒幫手碎屍，並將陳苡臻的頭顱放在公仔內！何嘉莉無論在虐殺過程或承認殺人，都未有歇斯底里，反而是非常鎮定，完美演活冷血又冷靜的角色。

何嘉莉掌摑陳苡臻。（公關提供）

何嘉莉對陳苡臻拳打腳踢，又用棍狂毆兼爆樽。（公關提供）

何嘉莉對陳苡臻拳打腳踢，又用棍狂毆兼爆樽。（公關提供）

何嘉莉對陳苡臻拳打腳踢，又用棍狂毆兼爆樽。（公關提供）

何嘉莉將藏有人頭的公仔壓向楊潮凱，楊潮凱嚇到反白眼。（公關提供）

何嘉莉將藏有人頭的公仔壓向楊潮凱，楊潮凱嚇到反白眼。（公關提供）

何嘉莉將藏有人頭的公仔壓向楊潮凱，楊潮凱嚇到反白眼。（公關提供）

網民心驚：恐怖到認唔出係何嘉莉

早前該劇在內地網上平台搶先播映，何嘉莉的角色已引起極大迴響，不少網民都大表驚喜，沒想過何嘉莉會飾演心理變態的角色，與昔日的形象有很大反差，更有人表示初初看劇時認不出她：「你演心理扭曲變態的樣子真的把我嚇到了」、「心狠手辣嘅女人，好恐怖」、「演到好到我真係好憎你」、「你真係非常有氣場啊！你出場真係好驚艷！ 」

現實中的何嘉莉十分友善，與陳苡臻開心合照。（公關提供）

三女神戲外逆齡同框

而何嘉莉日前在社交平台上載跟同劇演員的合照，為劇集造勢。其中一張照片，見45歲何嘉莉、41歲岑麗香與36歲陳嘉寶都笑得燦爛，雖然三人都已為人母，但顏值與身形依然出眾，難分高下。何嘉莉留言表示第一次演變態角色，重看自己的演出也覺得很恐怖，叫大家多多支持《重案解密》。