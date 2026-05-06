鄭秀文罕見曬全家福預慶母親節　為備戰啟德騷開騷進入閉關狀態

樂壇天后鄭秀文（Sammi）向來是圈中著名的孝順女。隨著母親節將至，Sammi日前特別抽空與家人提前團聚，更罕有地在IG分享了一張溫馨爆棚的家族大合照。相中可見，鄭家成員相當龐大，足足十多位親友圍坐在一張巨型大圓桌吃飯，場面壯觀且熱鬧。



Sammi日前特別抽空與家人提前團聚。（sammi_chengsauman）

十多人圍爐大合照盡顯家族規模

照片中，Sammi貼心地站在媽媽身後，而鄭媽媽則坐在正中央，身穿一件鮮綠色外套，配襯精緻的玉器與珍珠頸鏈，顯得雍容華貴、神采奕奕。向來注重隱私的Sammi，這次亦不例外，細心地用各種可愛貼圖遮蓋了所有家人的臉孔，唯獨露出自己的燦爛笑容。然而，這張「全家福」卻引起網民熱議，皆因相片中似乎未見老公許志安的蹤影。

sammi分享家族大合照（sammi_chengsauman）

經歷入院驚魂更珍惜母女時光

Sammi在帖文中不僅分享了聚會的喜悅，還幽默地自誇近日「兼職」推輪椅的技術大有進步。她笑言，由於媽媽近年下肢（legs）乏力，外出時多以輪椅代步，這也成就了她的新技能：「一家人提早為老媽慶祝母親節。我現在推她的輪椅也非常有技術，轉彎窄巷都完全冇問題。哈！」

sammi提前為老媽慶祝母親節。（sammi_chengsauman）

這份幽默背後藏著滿滿的洋蔥。自2020年遺憾喪父後，Sammi對長輩的健康格外肉緊。回顧2024年10月，鄭媽媽曾因急病入院，當時正值事業忙碌期的Sammi憂心忡忡，幸好最終有驚無險。看到如今媽媽能精神煥發地出席家庭聚會，相信對Sammi而言，這份平安就是最好的母親節禮物。

Sammi鄭秀文媽媽曾因急病入院。（IG：@sammi_chengsauman）

鄭秀文積極備戰啟德演唱會再創巔峰

享受完珍貴的家庭時光後，Sammi隨即切換回「天后模式」。她透露慶祝活動結束後的翌日，便要正式進入「閉關」狀態。目前她正全身心投入為即將舉行的啟德演唱會做最後衝刺。

sammi演唱會海報。（IG@kaitaksportsparkhk）

雖然已貴為天后，但Sammi對待舞台的自律與熱誠從未減退。從溫馨的家庭聚餐到高強度的演藝排練，她完美示範了如何在家庭與事業之間取得平衡。不少粉絲紛紛留言，除了祝鄭媽媽節日快樂，更表示非常期待在啟德舞台上見到狀態大勇的「Mi」。