十位中聲歌手齊撐柳冕送生日驚喜　眾星為慈善出力好有心

由「中聲生命鬥士」柳冕擔任主席的路向四肢傷殘人士協會，日前舉行的啟動禮音樂會上，十位《中年好聲音》歌手義不容辭齊來撐場，當中包括與柳冕一樣無懼殘障、積極樂觀的李金凱。兩屆「中聲生命鬥士」再度同台，意義深遠。此外，柳冕多位「中一」戰友亦紛紛到場支持。



活動大合照。（官方提供圖片）

十位中聲歌手齊撐柳冕兼送生日驚喜

柳冕先以原創新歌《路向》為活動揭開序幕，送上鼓舞及正能量，然後其他中聲歌手在不同環節逐一登場。重頭嘉賓李金凱以黎明的經典情歌《夏日傾情》分享大愛與溫暖，全場哄動。另外，有「香港韓紅」之稱的林彥言送上原創作品《做自己的光》，唱出自強不息的情操。然後「紅美人」李泇霖登場，她沒有選唱自己的原創歌，反而演繹了鄭秀文的《默契》，勉勵「花轆LOOK」台前幕後群策群力、傷健共融，成就這次感動人心的生命壯舉。

柳冕。（官方提供圖片）

李金凱（左）。（官方提供圖片）

林彥言。（官方提供圖片）

緊接出場的幾位歌手均以歌傳「愛」：何博文借鄧麗君的《我只在乎你》為傷殘人士打氣，魏嘉信就以鄭伊健的《一生愛你一個》傳達簡單而真摯的大愛，梁凱榳則以張國榮的《怪你過份美麗》表揚每位善心人士美麗的心。最後，柳冕主席以鄭少秋的勵志歌《從不放棄》為活動寫上圓滿句號，勉勵大家勇往直前、永不放棄，活出無悔一生。當大家以為活動完結，誰知好戲在後頭！原來當天是柳冕的正日生日，一眾中聲歌手在司儀帶動下，與全場數百觀眾齊齊唱生日歌給柳冕，場面感動，也彰顯了「中一生」之間的濃濃友誼！

合唱生日歌給柳冕。（官方提供圖片）

全場大合照。（官方提供圖片）

路向四肢傷殘人士協會主席柳冕表示：「多謝大家的支持！希望今年參與的花車數目再創新高，更希望『花轆LOOK』這項活動繼往開來，長遠成為香港的旅遊盛事，吸引更多外國機構一同參與，讓全球肢體傷殘人士不分界限聚首一堂，融入社區，展現美麗和自信一面；同時以生命影響生命，勉勵同路人活出精彩人生。」

嘉賓大合照。（官方提供圖片）

李金凱。（官方提供圖片）