43歲梁靖琪與50歲佘詩曼合照惹熱議　網民指眼紋顯老不敵凍齡阿佘

近日梁靖琪（Toby）與佘詩曼（阿佘）等好友聚會並公開合照，沒想到竟引起網民熱論。照片中，43歲的梁靖琪展露燦爛笑容，卻被部分網民指眼角皺紋現形，皮膚狀態顯得有些疲倦。相反，將迎來51歲生日的佘詩曼，皮膚依然緊緻飽滿，凍齡功力驚人。不少網民感嘆兩人同框之下，年紀較輕的梁靖琪反而顯得較有滄桑感。

梁靖琪（左下）被指眼角皺紋顯蒼老。（ig@charmaine_sheh）

生兩子親力親為獲網民體諒

雖然外貌狀態被拿來比較，但不少網民亦力撐梁靖琪，指她作為兩子之母，平日要兼顧事業並親力親為照顧年幼兒子，操勞程度絕非旁人能想像。網民紛紛留言表示：「生完兩個真係老得快啲」、「自然老去總好過膠面」，認為以43歲且要帶小朋友的狀態來說，梁靖琪的樣子真實且具親和力，絕對值得體諒。

梁靖琪育有兩子。（ig@tobyleungchingki）

梁靖琪育有兩子。（ig@tobyleungchingki）

演藝世家背景雄厚深得父愛

梁靖琪出身於演藝世家，其父為前TVB戲劇組製作部總監梁家樹，母為前TVB藝員部經理蕭笑鳴（芭姐）。2004年梁靖琪以四人女子組合「女生宿舍」出道進軍樂壇，隨後轉戰電視劇界加入TVB，並在多部劇集中擔任重要角色。隨著梁家樹離開無綫，梁靖琪的拍劇產量一度減少，直至2016年正式離巢，結束與無綫電視的12年賓主關係。雖然近年榮升人母，但她未有放下演員夢，先後參演由爸爸監製的《蝕日風暴》、《家族榮耀》、《疊影狙擊》及《家族榮耀之繼承者》，兩父女拍住上。

Toby成長路上深受爸爸梁家樹影響。（IG@tobyleungchingki）

梁靖琪為梁家樹慶祝生日。（IG圖片）

Toby拍攝由其父親梁家樹監製的《家族榮耀》，她指本人與劇中角色「Chelsea」甚相似，一直努力，希望爭取爸爸的認同。（IG@tobyleungchingki）

姊弟戀婚姻美滿獲老公寵愛

梁靖琪於2019年與年輕8歲的圈外男友施雋賢（Jonathan）再婚，育有兩子Roman和Rian，一家四口住在西貢千呎豪宅，生活美滿。兩人雖然是「姊弟戀」，但婚後愈來愈有夫妻相，梁靖琪更不時在社交平台上大曬恩愛，幸福指數爆棚。

Toby與圈外男友施雋賢（Jon）舉行婚禮，不少圈中好友都有到場送上祝福。