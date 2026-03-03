佘詩曼化身吃貨為歎美食排隊等半個鐘　更專門飛大馬賀梁靖琪生日

向來演技精湛的視后佘詩曼，私底下原來是一位不折不扣的美食達人！日前阿佘在社交平台上載了多張超級誘人的「搵食」打卡照，大方推介多款人氣美食，隨後更分享了自己專門飛大馬再度賀壽梁靖琪的歡樂時光！



佘詩曼排足半小時就為了這一餐。（IG@charmaine_sheh）

排隊半小時零怨言 視后大歎超邪惡美食

阿佘在帖文中分享了自己早前在一間人氣食店開餐的經歷。為了品嚐心頭好，貴為視后的她完全沒有架子，甘願與其他食客一樣乖乖排隊等候。她興奮地拿著多款招牌美食打卡，當中包括賣相極度邪惡的奶香咖喱烏冬、足料誘人的雙層流心肉餅飯，以及該店的必食名物照燒鰻魚TACO。

足料誘人的雙層流心肉餅飯，阿佘個樣都好得意。（IG@charmaine_sheh）

阿佘點的這份奶香咖喱烏冬，唔講根本睇不出是什麼。（IG@charmaine_sheh）

阿佘在留言中盡顯吃貨本色，大讚排隊絕對值得：「排隊都值！呢餐超滿足。我哋得兩條友仔都叫咗咁多嘢，因為真係樣樣都想試，用半小時等候，換一刻味覺感動。」看到阿佘食得如此津津有味，大批網民紛紛激讚她超級貼地，更直言「好想跟住去食埋一份！」

該店的必食名物照燒鰻魚TACO，佘詩曼真係樣樣都想試。（IG@charmaine_sheh）

阿佘一臉滿足。（IG@charmaine_sheh）

大馬再賀梁靖琪生日 阿佘自首懸案偵破

除了美食，佘詩曼亦分享自己專門飛馬來西亞參加好姊妹梁靖琪（Toby）的生日聚會，當天除了有梁靖琪丈夫施雋賢（Jonathan）在，還有其他明星藝人參與，而佘詩曼發文再次祝賀梁靖琪生日快樂之餘，更特別留言「感謝各位大馬美女的款待」。

佘詩曼分享自己專門飛馬來西亞參加好姊妹梁靖琪（Toby）的生日聚會。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼同壽星女梁靖琪合影（IG@charmaine_sheh）

生日聚會當然少不了美食。（IG@charmaine_sheh）

2月27日是梁靖琪的生日，當天阿佘與一班情同姊妹的「七魔女」成員齊聚一堂，為壽星女舉行了一場熱鬧的新年團拜兼生日派對。不過，整場派對最搞笑的焦點，全落在梁靖琪的細仔Rian身上！

阿佘在梁靖琪的生日當天專門同一班情同姊妹的「七魔女」成員齊聚一堂，為壽星女舉行了一場熱鬧的新年團拜兼生日派對。（IG@charmaine_sheh）

當天可愛的Rian竟然滿面都是白色的蛋糕Cream（忌廉），阿佘則在一旁肉緊地攬著他。文頌嫻更在帖文中搞笑地「緝兇」，將矛頭直指另一位好姊妹：「我到依家都唔知點解❓Rian成面都係cream🤔唔通又係佢搞事😱👉 @tong_ying_ying（湯盈盈）」網民看後紛紛大讚Rian萌到爆燈。

最搞笑的焦點莫過於梁靖琪的細仔Rian身上，滿面都是白色的蛋糕Cream（忌廉）！（IG@charmaine_sheh）

文頌嫻都忍不住發文求解。（IG@charmaine_sheh）

正當大家以為是湯盈盈貪玩搞事之際，始作俑者終於現身說法！身為Rian契媽的阿佘，在自己的社交媒體分享合照時，大方「自首」承認犯案，配文寫道：「閨蜜的生日 + 我乾兒子的第一次植臉進蛋糕裡（沒錯，我推他😂）。 生日快樂 @tobyleungchingki ❤️ 永遠愛你，願你的願望都能實現！」這番調皮的自白瞬間逗笑了大批網民，亦足證「七魔女」兩代之間的感情極度深厚，玩得夠放。