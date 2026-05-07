潮爆開運王｜喜迎十周年500集特大誌慶　李居明科學化玄學助開運

《潮爆開運王》由玄學大師李居明、江美儀及林寄韻聯合主持，這個電台節目深受聽眾愛戴，不經不覺迎來啟播十周年暨第500集特大誌慶。節目自2016年10月1日首播以來，從未間斷，成為本地極少數能橫跨十年、累積逾500集的長壽王牌節目，收聽率更長期高踞前列。

李居明、江美儀及林寄韻開心齊合照。（公關提供）

李居明初心：玄學非迷信是科學統計

當初李居明大師抱着「將玄學知識普及化，幫助大眾解決生活疑難」的初心開咪。十年間，他不僅以玄學角度拆解時事與世界大勢，他強調，風水命理並非迷信，而是一套有根有據、極具科學性的統計學。不少原本對此抱持懷疑的聽眾，亦逐漸轉為忠實支持者，節目已成為聽眾每星期熱切期待的「開運必備」。

李居明、江美儀及林寄韻三人開心切蛋糕。（公關提供）

千人講座派米送溫暖請睇戲

除了大氣電波中的分享，李大師多年來更身體力行舉辦多元活動，包括千人講座、派米送暖、請聽眾入場欣賞電影、粵劇及免費贈送著作等等。近期派發的《藥師經》，聽眾更在短短數日內索取數千本，反應空前熱烈，大師需不斷加印以應付需求。大師一直將聽眾視作朋友與家人，而聽眾亦透過節目Facebook專頁踴躍發問、留言，形成緊密互動。節目早年更設有電話接聽環節，即時為聽眾從玄學角度提供具體建議，令無數人受惠。

溫馨大合照氛圍感滿分。（公關提供）

大師感恩：從未預料能幫這麼多人

回望這段「10周年 + 500集」的旅程，李居明大師感恩表示能夠幫助到那麼多人，是當初從未預料過的緣分。希望《潮爆開運王》繼續延續下去，邁向下一個十周年，幫助更多有需要的朋友。