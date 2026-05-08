健康百萬大道｜陳啟泰自爆抑鬱暴肥至210磅　明言不再做山本一夫

《健康百萬大道》全新遊戲節目重磅登場，久違熒光幕的陳啟泰再度回歸還擔任節目主持，日前就為這節目拍攝了一段宣傳短片。在宣傳短片中，陳啟泰竟一反文質彬彬的主持人形象，以一個野人造型出現。

陳啟泰身著西裝，文質彬彬站姿從容。（公關提供）

陳啟泰自爆抑鬱暴肥至210磅

這次以一個野人造型拍攝宣傳片，亦有點像陳啟泰的經歷，在疫情的幾年，陳啟泰因為長期失眠及工作停擺，而誘發嚴重抑鬱症，更因為藥物讓他增磅至210磅；後來他在太太和信仰支持下而可以逐步減藥和康復，到收到《健康百萬大道》製作組邀請擔任主持人後，便用了幾個月從新操fit自己，務求以最好狀態回到電視觀眾面前。

陳啟泰野人造型。（公關提供）

望分享心得助觀眾建立健康生活

他笑言：「大家真係好耐冇見我了，呢個造型就係想營造一種『被搵返出嚟』嘅感覺。疫情幾年，好多人都收埋咗自己，我都好似入咗深山咁，而家終於係時候重新出發。」這次陳啟泰再次坐上主持位置，並希望透過《健康百萬大道》，將健康心得分享給觀眾，希望能幫助大家建立健康生活。

陳啟泰超原生態野人造型。（公關提供）

重返《殭屍》片廠

今次《健康百萬大道》錄影和拍宣傳片拍攝的地方，是當年《我和殭屍有個約會》拍攝的同一個片廠。對陳啟泰而言，這裡真是有很多回憶，他說以前亞視很多節目都在這裡開工，所以這片廠可以說是他的另一個家，他說：「以前這裡的canteen啲飯仲好好食添。」不過事隔多年後再回來，片廠不再像以住往般，有很多影視製作在這裡拍攝，canteen亦沒有再經營。而陳啟泰這次亦不再是以山本一夫身份出現，而是主持人陳啟泰的身份，他說：「以前喺度拍《殭屍》係講『宿命』，今日就係講『健康』，可以說係更貼地，更貼合大家的生活需要。」