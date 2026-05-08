56歲前港姐冠軍莫可欣近照罕曝光　曾傳靠懷孕向方中信逼婚

現年56歲的莫可欣，於1993年在香港小姐競選中爆冷奪冠，飽受爭議。近日莫可欣罕見出現在大眾的視野中，從昔日拍檔陳芷菁（現名陳淽菁）的社交平台中分享的照片中可見其狀態極佳。



1993年香港小姐冠軍莫可欣當選後備受爭議。（網上圖片）

莫可欣與好友聚會氣色極佳

近日莫可欣難得相約昔日拍檔陳芷菁與陳啟泰一同聚會，陳芷菁曬出聚會合照中，可以看到莫可欣打扮十分休閒簡約，雖然近年來已甚少在幕前露面，但照片中莫可欣皮膚狀態極佳，面色紅潤，滿面笑容，與昔日老友相聚難掩喜悅的心情。

莫可欣與好友聚會狀態極佳。（IG@astridtcchan）

莫可欣曾傳向方中信逼婚

方中信與莫可欣1996年開始拍拖，兩人同居多年，莫可欣在2007年末突然宣布懷孕，隨後兩人2008年正式步入婚姻。當年外界一直傳聞，莫可欣是憑藉懷孕才順利綁住方中信促成婚事，方中信早年就曾以「浪子」、「不婚主義者」自居，當時傳出她有孕時，方中信以一句「吓？唔係嘛？」使莫可欣用大肚箍實男友結婚的說法不脛而走。

方中信與太太莫可欣一同出席《好狗不見了》電影首映禮。（莫匡堯 攝）

陳淑蘭莫可欣曾因方中信鬧不和

早年方中信與陳淑蘭交往期間，有傳因莫可欣介入，導致兩人感情破裂分手。有傳稱陳淑蘭當年極度不忿，一度當眾掌摑莫可欣。面對傳聞，莫可欣淡然表示那是很久以前的舊事，並不會感到不舒服。而近年陳淑蘭也在訪問中透露已經和莫可欣重歸於好了，同時也分享了兩人的和好細節。