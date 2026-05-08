魔音女團｜穎喬嚴重走音被陳奐仁狠批　莊子璇企C位拖垮全組人

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》逢周一至周五晚翡翠台十點半播映。16位練習生經由不同著名設計師精心改造後，「蛻變成功」再配合指定團歌接受「團隊考試」，女團魂十足。但5月8日這一集C組及D組表現卻遭到狠批，穎喬（Ziva）更爆喊由台上喊至台下，十分誇張。

穎喬爆喊。（公關提供）

Doris Kath Chan操刀深色系配俐落cutting

今晚C組及D組表演歌曲分別為《最緊要快》及《買得到》。C組《最緊要快》的隊長是喬美莎（Chelsea），成員有莊子璇（Hilary）、葉靖儀（Michelle）及陳熙蕊（Blossom）。團隊時裝設計師Doris Kath Chan 為四人打造了以「粗獷溫柔」為主的反差感風格造型，深色系的粗獷物料、配以俐落cutting設計及時尚單品的搭配，型格得來不失性感。

莊子璇（左起）、陳熙蕊、葉靖儀、喬美莎。（公關提供）

莊子璇被批拖垮整首歌

事前被睇高一線的莊子璇（Hilary），在「團隊考試」中竟表現失色、更成了致命傷，遭韓國靚仔排舞老師Geon點名批評拖垮整首歌個Vibe：「你一開始企喺Centre位，本身要表現出呢首歌要型格同性感，但你一出嚟歌嘅氛圍已經係Down咗落嚟。」而C組整體表現，亦是負評偏多，陳奐仁（Hanjin）點名批評陳熙蕊（Blossom）：「音樂一起嘅時候，佢簡直係個腦空白咗咁。」並直指C組是「A、B、C」三隊中表現最差。韓國偶像學院院長Yong Heo，更以自身捧女團的經驗、指出她們的不足之處：「你哋跳完之後、唞氣聲好快平伏番，其實啲 Idol 表演完，佢哋真係用盡全力跳舞嘅話，跳完之後真係會攰到連嘢都講唔到。」

韓籍編舞老師Geno（中）嚴厲點評。（公關提供）

D組Bling Bling造型好搶眼

而緊接C組出場的D組，隊長是蔡華英（Emily），成員有廖慧儀（Jessica）、穎喬（Ziva）及李尹嫣（Victoria）。團隊時裝設計師Jasmine Leung以「破格衝突」風格為主題，在深色布料上襯搭鮮色布料及Bling Bling亮眼珠片作點綴，造型極有記憶點。

穎喬（左起）、蔡華英、李尹嫣、廖慧儀。（公關提供）

Ziva失準背後有苦衷

參加《聲秀》時唱功及舞功均吸獲不少正評的穎喬（Ziva），在這次「團隊考試」中竟嚴重失手，雖然有正評，但卻極有機會連累整個團隊。雖然一眾評審認為D組是4隊之中跳最好的，但唱功卻嚴重出事，遭陳潔靈及陳奐仁輪流狠批。陳潔靈直指對Ziva失望：「我覺得你有時可能自視太高，你頭先出嚟時用聲同埋所有嘅野，你係完全out of control，直情係一個好似唔識唱歌嘅人。」陳奐仁：「你唱十個音起碼有5個字走音嘅。」Ziva聞言爆喊之餘，亦極自責地說了一句：「i‘m so sorry」，而她之後返回座位後亦繼續拭淚，似乎受到極大打擊。據知Ziva之所以失準，背後其實有苦衷，想知是甚麼，就要留意節目。

陳奐仁相當嚴格。（公關提供）

馬天佑護航D組：不和諧合唱係看點

雖然唱功滑鐵蘆，但Ziva的舞功及舞台感還是被看高一線，Geon大讚其臉部表情帶起了整隊表現；而形象指導馬天佑亦為D組護航，指該組的「不和諧合唱」其實是看點之一：「一開始覺得啲Vocal好似嗌緊交，但又好Entertaining 。」

大家都好努力練習。（公關提供）

Hilary平板支撐3分鐘訓練叫苦連天

節目還曝光了兩隊的受訓過程，期中Hilary於training時跟從韓國偶像學院-香港編舞老師Natalie指示練習平板支撐時，竟叫苦連天，十分爆趣。Hilary受訪時坦言平時只能做20秒左右，故在練習時一嚟便要3分鐘簡直「度日如年」：「最Last4秒，我以為係4000秒」、「我真係就嚟往生，頭先好似一瞬間去咗天堂咁。」