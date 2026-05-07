東張西望丨咖啡評審被指搭雞棚騙錢　4事主投80萬執笠都冇錢袋

咖啡界資深評審Jessica Chan近日深陷「搭雞棚」騙財疑雲，四名事主透過大學同學介紹，合資80萬港元入股灣仔咖啡店BUFFEE，豈料巨額資金存入私人戶口後竟變為「隱形股東」。店舖在營運13個月後突然結業賣盤，事主不但分毫未得更面臨血本無歸，Jessica則反指自己亦是受害者。



大學同學牽線220萬夢碎 資金竟存入私人戶口

事件始於去年2月，四名事主Kellie、Nicole、Winnie 及Annie透過大學同學介紹，決定與資深咖啡評審Jessica Chan及一名知名麵包師合夥，於灣仔黃金地段開設咖啡店。該項目總投資額高達220萬元，四女合共出資80萬港元，Jessica則聲稱出資30萬元，餘額由麵包師負責。

四名事主220萬合夥開設咖啡店夢碎（YouTube@東張+）

轉賬記錄（YouTube@東張+）

然而，這場創業夢在開業當日便出現裂痕。事主向媒體透露，她們原本以為是以「股東」身份入股，卻在剪綵當天被支開，事後才驚覺自己只是「隱形投資者」，店舖股份實際由Jessica的個人公司與麵包師持有。更令人起疑的是，當初Jessica以公司戶口未辦妥為由，要求事主將巨額資金直接存入其私人銀行戶口，事後回想，這顯然是規避法律監管的關鍵一步。

當初Jessica以公司戶口未辦妥為由，要求事主將巨額資金直接存入其私人銀行戶口。（Threads）

經營13個月從未分紅 結業賣盤竟由「朋友口中」得知

在店舖營運的13個月期間，四名事主多次要求查閱財務報表，卻遭到Jessica以各種藉口推諉與拖延。

有網民表示終於大家睇到佢真面目啦。（Threads）

事主並非接到正式通知，而是從朋友口中才得知店舖已結業並賣盤，80萬血汗錢頃刻間付諸東流。面對指控，Jessica辯稱店舖生意極差，且欠下供應商70萬港元貨款，在時間倉促下才未能及時通知。但事主質疑，從開設私人戶口收款到隱瞞經營狀況，這一切都是精心部署的「搭雞棚」騙局，四人由始至終未見過分毫利潤，可謂血本無歸。

更有網民直接當面問Jessica錢去咗邊？（Threads）

Jessica身份大起底

隨著事件發酵，Jessica Chan的背景也遭到網民迅速起底。她不僅是資深的咖啡比賽評審，更曾成功打造多間網紅咖啡店，如Until Coffee。

今次爆發爭議的灣仔店舖，被指是其與本地知名品牌「享樂烘焙」合作開設的咖啡店BUFFEE。Jessica向來擅長利用「強強聯手」的名氣吸引投資者。面對《東張西望》的採訪，她主動聯絡製作組澄清，否認騙財，並強調自己從畢業至今全心投入咖啡事業，更反指自己也是被麵包師那方「呃咗」的受害者。她聲稱四名事主一早同意擔任「不記名投資者」，主要負責出資而非參與營運，雙方對身份認知的巨大落差，成了目前爭議的火藥桶。

Jessica主動聯絡製作組澄清，否認騙財。（YouTube@東張+）

網民熱議：咖啡界都有「雞棚」 警方正式介入調查

事件曝光後引起社會高度關注，網民對此議論紛紛，不少人感嘆咖啡界的人氣竟然也能成為設局的工具。「咖啡界名氣原來可以咁樣用，真係防不勝防，80萬買個教訓太貴」、「入落私人戶口嗰一刻已經輸咗，做生意點可以咁兒戲？」、「所謂不記名投資，其實就係幫人填氹，法律保障近乎零。」

目前，警方已正式接手此案，並將案件列作「以欺騙手段取得財產」處理。