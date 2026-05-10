地獄占星師原型｜細木數子從「銀座女王」到「占卜師女帝」的一生

Netflix推出的年度日劇《地獄占星師》一上線便以黑馬之姿引爆網絡，由戶田惠梨香精湛演繹的傳奇占卜師，更是在各大平台引發熱烈討論。這部橫跨昭和至平成60年歲月的劇集，正是以已故日本占卜界一代女帝「細木數子」為藍本。細木數子從戰後的貧困與黑道背景中強勢崛起，她憑藉自創的「六星占術」與毒辣大膽的作風席捲日本社會，其充滿慾望、爭議與傳奇色彩的人生，絕對比電視劇還要精彩萬分。



《地獄占星師》海報（Netflix）

戶田惠梨香飾演細木數子（Netflix）

黑白通吃的出身 「銀座女王」的強悍手腕

細木數子於1938年出生在一個背景極不平凡的家庭，父親雖是政治家卻黑白兩道通吃，母親經營妓院，姐弟亦與黑道牽扯甚深，注定了她波瀾壯闊的一生。年輕時她外貌出眾，16歲便當選「澀谷小姐」，更考入無數少女夢寐以求的寶塚音樂學校，但她卻選擇中途輟學，17歲便在東京車站高架橋下開起咖啡館。深諳賺錢之道的她，短短幾年內不斷將店鋪轉手獲利，年僅20歲便在銀座開了屬於自己的俱樂部，迅速晉升為長袖善舞的「銀座女王」。然而，這段歡場歲月也充滿灰暗面，她曾自爆當年為防止旗下陪酒女郎逃跑，竟對她們注射藥物，言論引發極大爭議。

細木數子於1938年出生，家庭背景十分複雜。（mikarin1215.com）

細木數子16歲當選「涉谷小姐」，17歲就在東京車站開了自己的咖啡廳，20歲開了俱樂部。（mikarin1215.com）

在感情與事業上，她同樣展現出驚人的決斷力，25歲時她與一名顧客閃婚，但僅維持三個月便離家出走並最終離婚；到了1975年，她更以監護人身份替歌手天后島倉千代子扛下4億日圓巨債，藉此換取對方所有專輯的發行權與一處赤坂的豪宅。

細木數子曾自爆，自己年輕時曾經開妓院，當時為了不讓小姐逃跑，甚至還會在她們身上打用藥，因此一度引發熱議。（mikarin1215.com）

創立「六星占術」 締造健力士紀錄

雖然在商場上如魚得水，但細木數子真正名利雙收的轉捩點，是她對占卜產生的濃厚興趣。1982年，自創出轟動一時的「六星占術」，並於1985年出版了《運命を読む六星占術入門》，該書瞬間成為超級暢銷書，17年間累積發行量突破1億冊，更一舉奪下「全球最暢銷占卜書籍」的健力士世界紀錄，正式奠定了她人氣占卜師的地位。

1980年代，當時細木數子發表了「六星占術」，讓日本刮起了占星風潮。（officehosoki.com）

細木數子陸續推出超過100本相關系列叢書，17年間累積發行量突破1億冊。（officehosoki.com）

然而，在她占卜事業起飛之際，她的第二段婚姻卻猶如一場荒誕的鬧劇。1983年，45歲的細木數子結識了在政經界極具影響力、但已85歲高齡且患有老人痴呆症的安岡正篤。不顧男方家屬的強烈反對，她獨自拿著結婚誓約書前往登記並獲受理。隨後安岡的家人立刻申請「婚姻無效」調停，男方更在一個月後撒手人寰，最終這段婚姻被判決無效，成為當時轟動社會的奇聞。

細木數子1983年與85歲高齡且患有老人痴呆症的安岡正篤結婚，男方卻在一個月後撒手人寰，最終這段婚姻被判決無效。（mikarin1215.com）

步入90年代，細木數子的占卜事業如日中天，卻也捲入了極具爭議的斂財風波。1993年日本爆發多宗高價墓地索償案，當時有不少人慕名找她進行收費10萬日圓的墓葬鑑定，她卻藉機遊說客人購買價值超過1000萬日圓的墓地，導致許多聽信她神算的人背負沉重債務，但這些負面新聞並未對她的事業造成實質打擊。

細木數子靠著口頭禪「你會下地獄的」風靡全日本，甚至還與偶像瀧澤秀明搭檔合開節目。（日本節目截圖）

毒舌金句狂掃電視圈 「你會下地獄的」

到了2000年代初期，年近七十的細木數子強勢進軍電視圈，不僅與當時爆紅的傑尼斯偶像瀧澤秀明搭檔主持，她憑藉毒辣犀利、直言不諱的主持風格，以及那句震懾人心的口頭禪「你會下地獄的」，成功讓節目風靡全日本，創下驚人收視率，穩坐日本「占卜師女帝」的寶座。她徹底掌握了收視與流量的密碼，將自己的影響力推至顛峰。

不過細木數子本人2008年3月則宣布要專心於本業，因此結束了通告生活。（officehosoki.com）

淡出演藝界後，還是有不少名人找她占卜。（YouTube@細木数子公式チャンネル）

操控養女繼承占卜神話 晚年離世藏宿命巧合

隨著年紀漸長，細木數子逐漸淡出螢光幕享受退休生活，而她的「六星占術」帝國則交由女兒細木香繼承。事實上，一生未生育的細木數子，直到2016年才正式與妹妹的女兒細木香確立養母女關係，但她對這位繼承人的掌控卻是從小就開始，手段更是極度專制。

細木數子雖然曾與相差40歲的日本著名思想家安岡正篤結婚，但膝下無子，因此後來便收養姊姊的女兒細木香作為養女，並將其培養成接班人。（IG@kaori_hosoki_official）

在細木香年僅14歲時，細木數子便不斷為她介紹年長的男性，甚至在細木香19歲時，強勢安排她與一位前來占卜的客人的兒子匆匆結婚，兩人之間根本毫無感情基礎。

細木香如今已成為知名占卜師。（IG@kaori_hosoki_official）

細木數子的「六星占術」帝國如今交由養女兒細木香繼承。（6sei.net）

2021年11月8日，細木香對外發布訃告，細木數子因呼吸衰竭離世，終年83歲。令人感到不可思議的宿命巧合是，當年被她接管巨債與版權的歌手島倉千代子，正正也是在8年前的同一天逝世，為這位傳奇女帝的一生畫下了充滿戲劇性的句號。