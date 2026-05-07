寒戰1994丨沙田偉華中心秒變啟德機場　網民︰咁都起到個景

電影《寒戰1994》自上映以來氣勢如虹，香港票房已強勢突破千萬大關。電影刻畫了1997年回歸前夕警界、商界與黑道之間的激烈角力，當中一幕重現舊啟德機場離境大堂的場景，更是勾起不少港人的集體回憶。近日有網民在社交平台Threads上發文比對劇照與實景，驚喜發現這個充滿年代感的機場大堂，原來是劇組在沙田偉華中心地下取景拍攝，神級的「借景」技巧瞬間引發全網熱烈討論。



《寒戰1994》累積票房衝破1500萬。（IG圖片）

有網民在社交平台上發文對比《寒戰1994》劇照與自沙田偉華中心地下實景。（Threads）

舊商場秒變離境大堂 網民激讚劇組觀察力

啟德機場自1925年啟用至1998年7月6日關閉，以其險峻的「13跑道」目視進場聞名於世，飛機降落時需在九龍城密集的樓宇間低空飛過，是幾代香港人的集體回憶。日前，有網民在Threads上發布了電影中啟德機場的劇照，並與沙田偉華中心地下的一處位置進行對比。

原來《寒戰1994》團隊巧妙借用沙田偉華中心重現了啟德機場的離境大堂。（Threads）

大家驚訝地發現，劇組只需在商場內加裝昔日啟德機場標誌性的黃色告示牌和經典座椅，再配合飾演空姐與乘客的臨時演員，便能瞬間將時光倒流，令這個舊商場「秒變」90年代的啟德機場。

網民驚歎博主咁都可以搵到取景地。（Threads）

大批網民看後紛紛留言激讚劇組心思縝密：「唔怪得睇嘅時候覺得唔似純CG，原來係善用舊商場搭實景！」、「偉華真係好似停留咗係90年代」、「犀利，咁都起到個景」、「劇組場景啲人觀察力好強」。同時，也有街坊回憶起兩年前的某個夜晚，確實曾路過現場並目睹電影劇組在該處進行拍攝。

大批網民看後亦留言激讚劇組好犀利，觀察力好強。（Threads）

有街坊回憶起兩年前路過現場時確實發現有電影劇組在該處進行拍攝。（Threads）

官方小編親自點讚 廖子妤爆《梅艷芳》亦借沙田重塑啟德

隨著討論熱度不斷攀升，《寒戰1994》的官方小編也親自現身留言區，大讚網民眼光銳利，並由衷佩服負責找景的同事，驚嘆他們的能力實在太厲害。

《寒戰1994》的官方小編亦親自現身留言區。（Threads）

此外，在電影中有份演出的金像獎最佳女配角廖子妤亦轉發了相關帖文。她除了大讚美術指導的功力犀利外，更順帶向影迷披露了一個有趣的幕後秘辛。原來，在拍攝傳記電影《梅艷芳》期間，劇中同樣有涉及啟德機場的情節，而當時劇組也是就地取材，巧妙地利用了沙田大會堂的空間來布置重塑昔日的啟德機場。

廖子妤亦轉發了相關帖文，並揭露《梅艷芳》劇組曾利用沙田大會堂扮啟德機場。（Threads）

這番爆料讓不少網民大感新奇，笑指沙田區簡直是香港電影重現舊機場的「御用取景地」。