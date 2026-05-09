J Music｜魔音女團大戰Honey Punch　齊唱Twins金曲露肩曬腰搶Fo

《J Music》將於5月9日9點半翡翠台播出新一集，今集嘉賓除了有近日活躍度高企的「魔音女團」，還有真‧女團Honey Punch，兩隊女團不約而同獻唱Twins經典金曲，分別是《下一站天后》、《戀愛大過天》及《明愛暗戀補習社》，當中Honey Punch更會又唱又跳、大晒青春活力。

Honey Punch唱咗好多首歌呀。（公關提供）

魔音女團唱功明顯大進步

被指「魔性」很重的「魔音女團」，在節目中獻唱《下一站天后》時，各人唱功明顯有很大進步。除經改造後的唱功值得期待，15位（陳熙蕊因病缺席錄影）練習生的造型亦甚有看點。雖然15人是以《魔音女團》指定Casual造型上陣，但憑藉小心思卻著出不一樣的味道，當中倪樂琳、盧映彤、鄧凱文、廖慧儀、宋宛穎、李尹嫣及莊子璇不約而同「露香肩」突圍，至於廖慧儀更大晒纖腰，成功搶焦！

魔音女團眾人默契十足唱功大進步。（公關提供）

網傳最後6強名單

另《魔音女團》正式播出前，網上曾流傳最後6強名單，分別為宋宛穎、陳熙蕊、廖慧儀、倪樂琳、倪嘉雯及盧映彤。觀乎《J Music》企位，倪樂琳及宋宛穎確是進佔C位位置，另一位則是俞可程，到底相關企位對最後6強是否有所暗示？就要繼續留意下周一至五晚播出最後五集的《魔音女團》。