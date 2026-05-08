中年好聲音4｜母親節歌頌親恩極度感人　許美琪陳旭培唱到淚崩

《中年好聲音4》將於5月10日晚8點翡翠台播映「人生之歌」上半場，由於播映日期為母親節，多位選手都藉此機會在舞台上歌頌親恩，場面相當感人，引爆全場淚腺，三位女評審肥媽、海兒與谷婭溦更「喊了幾盒紙巾」！



多位選手在舞台上歌頌親恩。（官方提供圖片）

中年好聲音4｜上半場撞正母親節

第一位出場是「喊包琪」許美琪，今次除了自己喊外，更搞喊全場！由於18強綵排時，大部分選手聽到節目開場播出的預告獨白已淚流披面，有見及此，正式比賽當日製作組特別準備一個耳機給打頭陣的美琪，以防她聽到該獨白影響情緒，但怎料美琪聽到主持車婉婉說「母親節快樂」，她已淚如雨下，稍作平靜後才強忍淚水出場！

許美琪傾盡感情唱《追憶》。（官方提供圖片）

美琪選唱《追憶》悼念亡母，於台上傾盡情感的演繹，感染肥媽、海兒、戰友們與不少觀眾都淚水長流，就連出名冷靜的谷婭溦亦感動落淚，難怪張佳添說：「溦溦都喊呀！」谷婭溦稱感受到美琪的心痛，肥媽則讚美琪唱歌感情到位，更以「不可多得的人才」形容美琪。

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中年好聲音4｜陳旭培《笑忘書》送給雙親盼和解

「靚仔配音員」陳旭培賽前接受訪問，表示小時候很多重要事情，都由媽媽安排，他亦很愛母親，會遵從對方決定：「但我當時諗，點解我唔可以決定番自己條路點行呢？」旭培坦言一直熱愛唱歌，但母親不想他拿前途作賭注。雖然他知道父母任何決定都是為他好，但他真的很想走自己的路，結果去年踏入35歲，旭培終鼓起勇氣追夢，瞞着父母辭去正職及參加《中4》。雖然父母得悉後又嬲又擔心，但旭培參賽期間仍有不少兼職工作，例如舊老闆或親戚會找他做Freelance，父母知道兒子財政上未有太大問題，才放下心頭大石，亦開始支持兒子追夢，經常在親友面前讚旭培唱歌好聽。

陳旭培《笑忘書》送給雙親盼和解。（官方提供圖片）

旭培選唱《笑忘書》出戰，是希望用豁達的態度去忘記過去，希望跟過去的自己，以及父母和解。他於台上投入演繹《笑忘書》，全程眼濕濕，唱畢終忍不住落淚。車婉婉指他背負包袱參賽，旭培坦言包袱來自父母，不過補充稱父母很愛錫他，除了唱歌外，會支持他所有決定。車婉婉表示有禮物送給旭培，然後大螢幕播出他與父母的合照，以及父母預先錄下的鼓勵錄音，旭培聽後忍不住淚崩，場面極度感人。之後車婉婉表示還有一份禮物送給旭培，再度引爆全場淚腺，想知是什麼禮物？就要留意節目播出。

陳旭培眼濕濕唱《笑忘書》。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨莫家淦拒向愛妻講肉麻說話

至於莫家淦向老婆表白則感人又有趣！他選唱《今生今世》送給老婆，多謝對方盡心盡力照顧家庭。家淦自爆不會講肉麻說話，車婉婉即問：「你係嗰啲傳統男人唔講我愛你？」家淦尷尬稱：「係囉。」在車婉婉催促下，家淦便Chok樣對着鏡頭笑住講「I Love You」，並說：「嬉皮笑臉咁就講到，但要認真講就講唔到。」然後他收起笑臉，表示藉着《今生今世》的歌詞告訴太太，來生若有機會要繼續一齊。

莫家淦唱《今生今世》送給老婆。（官方提供圖片）

海兒好奇問家淦為何講不出肉麻說話？家淦反問：「海兒老師你拍過拖未？」海兒即尷尬「嘩」一聲避答。家淦坦言拍拖時會與老婆拖手，但有了兩個小朋友後，他與老婆便各自拖一個，此時海兒語出驚人：「你冇得拖佢，咀咪肉麻啲囉！」笑爆全場。想知出名轉數快的家淦如何有趣地回覆海兒？想知美琪與亡母有何感人故事？想聽美琪的歌聲有幾感人及取得多少分數？而旭培父母說了什麼令兒子泣不成聲？就要收看本周日晚8點播映的《中年好聲音4》。

莫家淦笑住講「I Love You」。（官方提供圖片）

中年好聲音4｜18強舉行見面會暨MV發布會

另外，18強選手會分成男女組合唱全新歌曲，男子組（排名不分先後）周志康、莫家淦、陳旭培、范子睿、尹景順、科亞高巴、鄭家聲、雷小雷、吳亦偉、姚兵、鄭仲豪合唱《男人的浪漫》，女子組（排名不分先後）蔡宓婕、尤淑情、卓猷燕、許美琪、可嵐、馬浩宜、許雲妮合唱《Super Women》。

女子組許美琪、可嵐、卓猷燕、尤淑情、馬浩宜、許雲妮、蔡宓婕落力錄製新歌。（官方提供圖片）

合唱《Super Women》。（官方提供圖片）

5月9日18強會到Ocean PopWalk海天晉滙舉行《中年好聲音4》18強見面會暨MV發布會，會上首次公開播放全女版MV《Super Women》，與觀眾一齊欣賞。