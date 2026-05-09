魔音女團｜陳熙蕊爆英語金句獲網民激讚　喬美莎壓力爆煲後台淚崩

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》下周一至周五晚翡翠台十點半播出最後五集。5月11日這一集，節目將公布成功進級的兩組，至於未能進級的另外兩組則要面臨淘汰！

大家出盡全力演出。（公關提供）

Chelsea苦練Arch技巧觸發舊患跌倒

5月8日這一集繼續是「團隊考試日」，亮點除了有莊子璇（Hilary）及穎喬（Ziva）遭點名批評外，C組隊長喬美莎（Chelsea）因壓力爆煲在後台爆喊亦備受關注。全程落力苦練的Chelsea，在受訓期間因反覆練習Arch（拱背挺胸）技巧觸發舊患兼不慎跌倒，令她終抵受不住壓力大喊：「真係好攰呀，我嘅腰都係So much pain。」之後更因壓力爆煲在後台爆喊，三名隊員莊子璇Hilary、葉靖儀Michelle 及陳熙蕊Blossom見狀紛紛予以安慰，最後更大大力擁抱互相給予支持，畫面相當有愛。

喬美莎在訓練過程中不慎跌倒。（公關提供）

好姊妹黃嘉雯古佩玲現身打氣

這幕的小亮點，是Blossom安慰Chelsea時不但貼心又到Point，近20秒的流利英語更是相當impressive，獲不少網民點讚。其實Blossom在《魔音女團》中的人緣確是相當不俗，更成為練習生投選的「友誼小姐」最高票數得主。Blossom畢業於澳洲昆士蘭大學、擁有工商管理學學士學位，2019年透過參選港姐入行，當時她亦同樣奪得友誼小姐。性格爽朗的Blossom，圈中好姊妹有同屆冠軍黃嘉雯（Carmaney）、季軍古佩玲（Kelly）等，二人更現身「初舞台」即場為Blossom打氣，友情匪淺。

喬美莎壓力過大爆喊，陳熙蕊曬流利英文安慰。（公關提供）

Blossom曾任主播創百萬銷售額

除了港姐，Blossom還參加過《澳洲華裔小姐競選》（布里斯班賽區）、《中國好聲音》（布里斯班賽區）等，比賽經驗相當豐富。她亦曾開設個人頻道擔任直播主和美容顧問，並於2022年時獲安排前往內地直播帶貨，憑一人之力創造出百萬銷售額，堪稱「帶貨女王」。