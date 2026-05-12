楊思琦淡看15年舊情拒評李家事　網民引發兩極狙擊：一單還一單

時隔十五年，楊思琦與李家的恩怨因李氏兄弟李泳漢及李泳豪內訌而再度浮上水面。楊思琦日前攜母子現身時，以一種「局外人」的淡然姿態應對所謂的「平反論」，呼籲大眾向前看。然而，網絡輿論卻因此陷入深度分裂：一方認為她當年是從「恐怖家庭」中死裏逃生，值得清白；另一方則嚴厲指責其當年的背叛行徑不應被美化。



楊思琦回應「遲來的平反」。（陳順禎 攝）

楊思琦淡看舊情：希望大家給予空間

前港姐冠軍楊思琦，於5月11日攜同母親與兒子出席活動。面對近期網上突然掀起的「還楊思琦一個清白」的討論潮，思琦表現得相當淡定。她直言這段往事距今已超過15年，自己並未刻意去想，更呼籲大眾要「向前看」並保持正面態度。對於昔日舊愛李泳豪及其家人，她大方表示不方便亦不適合評論太多，目前重心全在工作與家人身上，只要家人開心便已足夠。然而，這番看似雲淡風輕的表態，卻未能平息網絡上火藥味極重的連場惡鬥。

楊思琦和媽媽、兒子一同出席活動。（陳順禎 攝）

輿論戰場兩極化 「死裡逃生」還是「拜金背叛」

近日網絡上出現大量為楊思琦「平反」的貼文，認為她當初選擇離開李家是「執返身彩」，但這種觀點隨即遭到另一波網民的強力狙擊。

網民細數「思琪狂數李家十宗罪」。（Threads）

激進網民直言，不能因為李家人的行徑備受爭議，就將楊思琦塑造成「聖女」。批評者指出，當年楊思琦是在宣布與李泳豪分手後不久，便誕下富二代吳帥的女兒，這是不爭的「一腳踏兩船」與「背叛」。有網民辛辣諷刺：「李家沒個好人不代表楊思琦就是好人，她是處理得差兼貪錢，一單還一單，不要搞二元對立。」

網民諷刺：「李家沒個好人不代表楊思琦就是好人，她是處理得差兼貪錢，一單還一單，不要搞二元對立。」（Threads）

另一派網民則力挺思琦，認為從李家後來的種種表現來看，楊思琦當年可能承受了極大的精神壓力。支持者認為：「如果不離開那個家庭，她可能早就崩潰了。」甚至有人推測，當年可能是李家的哥哥李泳漢在背後推波助瀾，才導致關係徹底破裂。

網民接觸到楊思琦覺得本人好nice。（Threads）

回顧李家「爆 Seed」指控：牛扒、火龍果與一百圍婚宴

這場恩怨之所以至今仍被津津樂道，全因當年李家（尤其是哥哥李泳漢）對楊思琦的控訴極具視覺感與戲劇性。當年李家父子對思琦指控「兩三個月前已分手」一說極為憤怒，鼎爺更曾發毒誓力證自己不知情。

李家（尤其是哥哥李泳漢）對楊思琦的控訴極具視覺感與戲劇性。（微博@楊思琦szeki）

李泳漢曾公開力數楊思琦將李泳豪當作「阿四」使喚，並驚爆思琦曾因食安格斯牛扒時沒有配菜而大鬧房間，質疑李泳豪：「連麵包同菜都冇，點養得起我？」。更具爭議的指控包括李泳漢稱楊思琦在凌晨時分於廚房食火龍果時，對施明口出惡言叫對方「食屎」，並將生果藏在衣櫃裡防止施明食，甚至開出「婚禮要擺 100 圍」的豪奢條件。楊思琦對諸如此類的指控則表示：「平時佢阿哥對細佬都唔瞅唔睬，我真係唔明白而家佢哋點解可以咁團結，但我會戥佢開心，希望可以維持到永遠。」