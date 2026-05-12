TVB小花游嘉欣大方自爆童年便秘經歷　零包袱獲網民激讚貼地率直

撰文：小白
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無綫（TVB）小花游嘉欣憑藉清純外貌與姣好身材，一直被不少男士奉為心目中的「女神」。不過，外表斯文的她私底下原來性格相當率直大膽，完全沒有所謂的「女神包袱」。近日，游嘉欣在社交平台上大方分享自己對抗便秘的私人經歷，超貼地的舉動引來網民一致讚賞！

無綫小花游嘉欣一直被不少男士奉為心目中的「女神」。（IG@kayan_yau）

游嘉欣分享便秘辛酸　獲讚直率親民

事緣近日有一名網民在社交平台發文，苦訴自己一個月內只有3至5次排便，直到最近多喝溫水情況才有所改善。沒想到這篇關於「大便」的貼文，竟意外釣出游嘉欣親自留言回覆！她大方分享了自己小時候的痛苦經歷，坦言也曾深受嚴重便秘困擾。

事緣有一名網民在社交平台發文，苦訴自己便秘。（Threads）

游嘉欣透露自己小時候大概一個半星期才能上一次廁所，每次都痛到不行，排泄物很硬且需要非常用力，甚至需要用到甘油條（塞劑）來輔助。回想當年，她坦言自己完全沒有要大便的意識，也不覺得排便是每天都應該做的事。長大後的游嘉欣意識到自己是「易便秘體質」，便開始積極尋找各種方法促使自己每天都能順利去廁所，並透露目前正靠吃「草餅」來維持腸道暢通。

游嘉欣透露自己小時候也有便秘。（Threads）

月下曬仙氣靚相　網民狂撐改名「Luna」

除了大方分享生活瑣事，游嘉欣亦在社交平台上載了多張充滿仙氣的美照。相中她身穿一襲純白連衣裙，在柔美的月光映襯下顯得格外脫俗、仙氣飄飄。她更把握機會與網民進行有趣互動，幽默發問：「Luna，改呢個英文名啱唔啱我？」這番提問立刻獲得大批粉絲的熱烈支持，紛紛留言大讚這個名字與她月下女神的氣質完美契合！

游嘉欣經常在社交平台上載仙氣美照。（IG@kayan_yau）
游嘉欣想將英文名改為Luna。（IG@kayan_yau）

而在另一輯照片中，游嘉欣穿著一身休閒裝漫步在日本街頭，並配文：「喜歡散步，因為最美的風景就在身邊。」嘉欣以舒適的白色長袖T恤搭配設計獨特的米色開叉針織長裙，如同一位普通的旅行者，穿梭於日本不同的街景中，時而是在繁忙的銀座十字路口；時而是在充滿歷史感的古街；或是坐在陽光散落的公車站木凳上，享受短暫的休憩。

游嘉欣身著白色長袖T恤搭配米色開衩針織長裙。（IG@kayan_yau）
游嘉欣背景是著名的「銀座Suzuran」拱門。（IG@kayan_yau）
陽光射落來，影得嘉欣好靚啊。（IG@kayan_yau）
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