周曉彤哭訴與周永恆提分手逾百次仍被死纏　揭男方用親生仔做籌碼

前女團MVG成員周曉彤近日登上ViuTV節目《晚吹 - 怨女俱樂部》，聲淚俱下控訴前男友周永恆的種種惡行。



周曉彤上節目哭訴周永恆的惡行。（《晚吹》節目截圖）

周曉彤稱周永恆是「恐怖情人」。（資料圖片）

啟德激吻原來係被逼做戲？

早前周曉彤與周永恆被網民拍到在啟德商場十指緊扣兼激吻，看似甜蜜復合，周曉彤在節目中揭開殘酷真相，直指當時全屬被迫。她直言去年底已發現對方本性恐怖，面對持續的威脅和跟蹤，她在半年內提出分手超過一百次，卻始終無法脫身。她曾多次尋求警方協助，嘗試以法律途徑解決，但無奈對方是「演技派」：「次次報警佢就喺人前扮冇嘢，扮正常，到啲警察帶走咗佢，佢咪又返嚟煩我。」

表示自己不是自願的。（《晚吹》節目截圖）

周曉彤表示和周永恆復合全屬被迫。（threads圖片）

恐嚇「即刻殺死你」兼伏樓梯

隨著關係惡化，周永恆的騷擾行徑全面升級。周曉彤形容周永恆經常在她住所附近發難，不但試過連續一至兩小時狂按門鐘，甚至報假警企圖滋擾。最令她心驚膽顫的是，周永恆會潛伏在住所樓梯間，趁她出入時突然彈出「伏擊」，又會公開她的住址：「佢會喺我面前打電話，話畀人知我住喺邊，叫人上嚟騷擾我，又叫我出入小心啲。」周曉彤泣訴周永恆明知她患有抑鬱症及驚恐症，卻仍以極端情緒勒索，甚至曾「叉頸」恐嚇：「會即刻殺死你」。

經常出現極端行為。（《晚吹》節目截圖）

被公開地址。（《晚吹》節目截圖）

怒揭渣男曾以親生仔做籌碼

周曉彤更爆出周永恆在與其前妻處理官司期間，竟將親生兒子當作談判籌碼。周曉彤控訴周永恆以此向家人索取金錢，甚至一度收起兒子不讓他上學：「搞到學校都轉咗好多間」。她表示曾答應過孩子會保護他，孩子更向她傾訴不想父母在一起：「因為佢哋成日嗌交」 。

周曉彤怒揭周永恆曾以親生仔做籌碼。（《晚吹》節目截圖）

周永恆老婆與仔仔。(IG圖片)

周曉彤高呼終於解脫：過返正常生活

節目播出後，周曉彤接受訪問表示目前已徹底斬纜並回復單身。她透露雖然周永恆仍有嘗試聯絡，但她已採取法律途徑應對：「警方嗰邊叫我唔好封鎖佢，所有訊息都要記錄在案。」對於現在的生活，她表示：「終於解脫了，過返正常生活好開心，同嗰個人再冇任何關係，亦都唔希望再有任何聯絡。」