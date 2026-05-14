魔音女團｜終極考試前夕爆喊回憶殺　拆散盧映彤倪嘉雯好姊妹對打

《魔音女團》於明（5月15日）晚十點半播出最後一集，這一集的主要內容圍繞Team A及Team B共12位練習生、如何就著《魔音女團》「終極考試日」作最後衝刺。

Team B隊長鄧凱文（左）、Team A隊長俞可程看起來信心十足。（公關提供）

「終極考試」評分準則，是評審們將根據「團隊整體」及「個人擔當」兩方面表現進行評分，從而挑選正式出道的6位「魔音女團」。（備註：Team A：莊子璇（Hilary）、廖慧儀（Jessica）、喬美莎（Chelsea）、蔡華英（Emily）、倪嘉雯（Carmen）、俞可程（Kanis）；Team B：宋宛穎（Sabrina）、鄧凱文（Eris）、盧映彤（Skylar）、邢慧敏（Sharon）、倪樂琳（Ellyn）、王汛文（Candice）

盧映彤決定全力以赴不留情面

雖然經過三個星期的地獄式特訓後、12位練習生有顯著進步及成長，但Team A及Team B在「終極考試日」前依然迎來重大危機。先說Team A，由於成員來自之前的不同組別，在「默契」及「熟悉」度上存在極大危機，加上蔡華英因身體問題未能一起排練，團隊情況令人擔心。至於Team B的危機則重點落在「能力較差」的鄧凱文及邢慧敏身上。作為團隊「Rap擔當」的邢慧敏，不但由始至終未能好好掌握其中一個Wave舞蹈動作，更因整體演出與隊友不合拍，令主持人蕭正楠都大為擔心：「高大嘅人跳舞係會有啲輸蝕。」蕭正楠另一慨嘆位，是「終極考試日」的分組、夾硬拆散了感情及默契甚好的倪嘉雯及盧映彤：「佢哋感情好到親姊妹咁，要佢哋打對台，一係你死、一係我生好殘忍。」搞笑的是，倪嘉雯雖然不忍心傷害盧映彤，但盧映彤卻決定全力以赴與倪嘉雯打對台。

盧映彤（左）、倪嘉雯兩姊妹會進行殘忍對決。（公關提供）

「回憶半分鐘」睇面試片段

在最後衝刺前，製作組還安排了一個名為「回憶半分鐘」的環節，12位練習生輪流坐定定觀看自己的「魔音成長之旅」（包括海選面試片段），當中莊子璇掩嘴嘲笑自己面試時「揸流攤」：「好核突呀！」，並補充指莊媽媽很想她入圍：「佢每一日都問我點呀得唔得呀？」鄧凱文：「明明好似一個月之前發生嘅事，但對我嚟講好似過咗一年咁。」

莊子璇。（公關提供）

一人一句合唱《下一站天后》

Sabrina、喬美莎及倪嘉雯則分別哭成淚人，喬美莎狠批自己面試時「 Look so fat」；決心藉著參加節目有所進步及得著的Sabrina，強調比賽不一定要贏、過程更為重要。倪嘉雯則坦言整個「成長」過程猶如飲中藥：「真係好苦，呢三個禮拜真係好辛苦，好似飲中藥咁，一開頭好苦好苦，但係有益喎，之後又有啲山楂餅食吓，又幾甜喎」、「我Feel到咁多個女仔畀自己壓力好大。」為了展現12位練習生的蛻變及躍進，製作組還特意安排她們一人一句合唱《下一站天后》，保證聽出耳油，絕對不能錯過。