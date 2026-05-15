《愛‧回家》停拍「大龍生」羅樂林感不捨　看淡散聚爆仔女催退休

隨著TVB史上最長壽的處境劇《愛·回家之開心速遞》傳出即將停拍的消息，飾演「大龍先生」的羅樂林日前在接受東網訪問時，親口證實了這份不捨之情。



羅樂林飾演大龍生（TVB）

面對仔女催促退休的「八旬選擇」

面對這部陪伴觀眾多年的神劇步入尾聲，羅樂林表現得相當淡然。他強調，這套劇能創下驚人的長壽紀錄，背後有兩位鑛柱級人物功不可沒，一位是高層曾勵珍（珍姐），另一位則是靈魂人物劉丹（丹爺）。在他看來，這是一份集體的榮耀，但「天下無不散之筵席」，適時的收尾也是演藝生涯必經的節奏。

羅樂林感歎天下無不散之筵席。（IG@tishalaw）

現年已接近80歲、入行超過60年的羅樂林，在演藝圈可謂是「活化石」般的存在。談到未來是否會繼續參演新的處境劇，他罕有地吐露了退意。他坦言子女們出於對他身體的關心，已經多次勸說他正式退休，享受清福，更表示：「好在我身體托賴冇乜嘢，我日日都Keep住做運動，最緊要身體健康。」

羅樂林同女兒慶生。（IG@tishalaw）

感嘆影視圈「散水餅」潮

在談到香港影視圈目前的低迷大環境時。他觀察到，近期幾乎每天都能看到有同事派「散水餅」向大家告別，離職潮席捲電視城。他語重心長地勸勉同行與大眾：「做人都唔好咁執着，開心就得。」