張名雅著性感開窿衫遭大仔狂遮胸　背後原因竟是擔心媽咪被睇蝕

現年38歲的張名雅於2012年奪下港姐冠軍，2016年與律師蔡錦豪結婚，婚後兩人育有兩子，家庭生活幸福美滿。近日張名雅於社交平台分享了一段與兩個兒子溫馨互動的影片，並配文道：「My heart is full with my boys! 」



張名雅於社交平台分享與兩個兒子溫馨互動的影片。（IG@caratcheung）

張名雅大仔為媽媽遮胸

影片中張名雅身穿胸前帶心形開窿設計的白色上衣，剛回到家，這身穿搭便引起了兩個兒子的注意。大兒子Mario看到後，連忙伸出雙手遮住媽媽心形鏤空的位置。原來是Mario覺得媽媽的上衣太過性感，擔心媽媽會不小心走光。過程中他還不慎將媽媽的上衣往上扯，瞬間變成露臍裝，Mario見狀十分著急又把媽媽的衣服往下拉，連腰也一起遮住，舉動相當可愛。Mario表示：「唔可以Show畀人睇。」網民看到這段影片後更是紛紛大讚Mario得意。

張名雅大仔為媽媽遮胸。（IG@caratcheung）

張名雅曾獲三料港姐冠軍

張名雅畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，2012年參加香港小姐的競選，一舉斬獲「國際親善小姐」「航空大使獎」及「現場最受歡迎佳麗」，成為三料港姐冠軍。入行簽約TVB後，在十年間參演了多部劇集，但星途發展平平，長期徘徊在三、四線。2023年，她宣布與TVB正式結束合約。