鍾麗緹親赴二女兒畢業禮現場爆喊　張倫碩親吻繼女被指欠缺邊界感

55歲的鍾麗緹曾歷經三段婚姻，育有三名女兒，2016年與張倫碩正式結婚。近日，她在社交平台分享了二女兒Jaden的高中畢業短片，畫面裡全家人一同出席畢業典禮，氛圍溫馨。鍾麗緹更是激動到數次落淚，滿是不捨女兒長大離開的心情。



鍾麗緹親赴二女兒畢業禮現場。（小紅書@钟丽缇Christy）

鍾麗緹因女兒畢業激動爆喊

鍾麗緹在貼文中感性寫道：「前些天去參加了 Jaden 的校園活動～現場好幾次激動到忍不住落淚，時間真的過得好快啊！」從影片中可見，當看到女兒Jaden穿上畢業袍、自信滿滿地步入禮堂時，一旁的鍾麗緹一邊流淚一邊興奮地大喊：「Jaden 媽媽愛你～I'm so proud of you!」 眼神中滿是對女兒的疼愛與不捨。

鍾麗緹因女兒畢業激動爆喊。（小紅書@钟丽缇Christy）

不少網友紛紛讚嘆，鍾麗緹即將畢業的二女兒Jaden「女大十八變」，不僅五官越發精緻、氣質出眾，更是完美遺傳了媽媽鍾麗緹的基因。

鍾麗緹二女兒Jaden（IG@jadensj_7）

張倫碩親吻Jaden被指欠缺邊界感

在影片張倫碩亦也陪伴在鍾麗緹左右，他手持氣球，表現得比親生爸爸更興奮，並為Jaden送上鮮花祝賀。他更與妻子一同貼近Jaden，兩人親吻其臉頰。畫面曝光後，隨即引發網民兩極討論，有網民認為Jaden已是18歲的成年女性，繼父與繼女之間應保持適當距離，直言此舉欠缺邊界感，亦有網民認為這只是父女之間感情好的表現，呼籲外界不必過度解讀、隨意揣測。