曾志偉自爆任TVB高層身體嚴重透支　現身祈福聖地大孤山求平安

TVB前高層曾志偉日前在《一周星星》接受好友黎芷珊訪問時，談因缺眠與頻繁應酬導致身體嚴重透支，愧疚直呼「對唔住自己」。在健康頻亮紅燈、甚至在明星足球賽力不從心仆倒後，他被網民目擊專程前往兩岸三地演藝圈的「祈福聖地」大孤山祈福。



曾志偉到大孤山祈福。（小紅書）

掌管高層致睡眠不足應酬損耗身體

TVB前高層曾志偉的健康狀況近年頻頻亮起紅燈，早前他在《一周星星》接受好友黎芷珊訪問時，就無奈直認在擔任總經理期間，由於完全沒有時間做運動，加上睡眠嚴重不足、經常無法熟睡，應酬又多需要常飲酒，對身體造成了極大的損耗，甚至愧疚地表示「我對唔住自己呀！」連主持人也直指他白頭髮明顯變多。

曾志偉表示任職期間睡眠嚴重不足。（YouTube@TVB綜藝）

早前曾志偉隨明星足球隊到內地參加慈善賽時，亦顯得力不從心，更不幸在球場仆倒。好友王祖藍也曾公開喊話，指他卸任後最迫切的就是要立即去驗身，多年的勞心勞力已經讓其身體嚴重透支。

曾志偉在一下帶波時，突然摔倒。（小紅書@香港明星足球隊）

主持人也直指他白頭髮明顯變多。（小紅書）

曾志偉摸千年古樹石雕求健康

為了調理身心並尋求心靈慰藉，曾志偉日前被目擊專程前往著名的大孤山祈福。相傳大孤山的千年古樹能為人帶來事業與健康，此行目的顯然與他日漸轉差的身體狀況息息相關。從現場影片可見，曾志偉走到古老的石雕牆前，遵循指引從上至下細心撫摸浮雕，試圖將福氣收入囊中。身旁不少善信和遊客都認出了曾志偉，紛紛興奮地對著他拍照，而曾志偉全程保持親民作風，面露微笑。參拜後的他顯得精神奕奕，一臉祥和。

摸千年古樹石雕一臉祥和求健康。（小紅書）

曾志偉親切同粉絲合照。（小紅書）

雲集中港台三地明星 成娛圈祈福聖地

值得一提的是，曾志偉專程到訪的大孤山近年已悄悄成為兩岸三地演藝圈的「祈福聖地」。這裡不僅擁有充滿靈氣的千年古銀杏樹，山上更匯聚了佛、道、儒三教的古建築群，許多圈中人都深信親手觸摸古樹或繞樹祈福能帶來好運與平安。在曾志偉之前，已有大批星級藝人低調到訪，包括鍾鎮濤、蕭敬騰、黃曉明、白鹿、古力娜扎、秦嵐以及楊穎（Angelababy）等。

眾多明星來大孤山祈福。（小紅書）