羅家英大爆汪明荃豪宅30年三度被爆竊失600萬珠寶：越偷越旺

米雪今日（18日）於新蒲崗出席《友你有米55派對騷》的公開加場記者會。現場氣氛極為熱烈，不僅宣布演出反應理想決定加場，更有米雪的多年好友家英哥（羅家英）驚喜現身。家英哥一登場便與米雪大談粵劇緣及多年的同僚情誼，更準備了一份精緻的「金釵」送給米雪，祝福她在舞台上更加閃耀。



金釵「偷」出場 原來來自阿姐珍藏

羅家英接受《香港01》訪問時大爆禮物的來源，指這些金釵原本是太太汪明荃（阿姐）的收藏品。他開玩笑說：「趁阿姐唔注意就『偷』咗一支過嚟，下次再偷多幾支！」 家英哥又指：「阿姐平時都送好多嘢畀人，佢咁錫後輩，知道係送畀你一定冇問題！」米雪表示：「咁我冇咁驚，多謝多謝。阿姐好錫我哋嘅，咁其實家英哥應該攞得，我諗阿姐真係隻眼開隻眼閉，或者買定喺度，你中意攞去送俾佢哋。」家哥搞笑回應：「俾你講中咗。」

米雪今日舉行《友你有米55派對騷》的公開加場記者會。（陳順禎攝）

30年失竊史曝光 累計損失逾600萬

羅家英不僅大方送上「阿姐私藏」金釵，更語出驚人地揭露汪明荃家中過去三十年來的「失竊史」：「阿姐呢就好麻煩，佢間屋俾啲賊入屋三次，我送咗好多嘅生日禮物，例如鑽石、手鈪、頸鏈計埋佢啲錶都成600萬。（有冇唔開心失眠？）冇呀，我覺得越偷越旺，我覺得呢啲過眼煙雲嘅嘢，唔需要介意。呢30年偷咗3次，差不多時間係喺《東華》或者《台慶》嘅時間去攞咗啲首飾出去戴，嗰啲人就知道，佢哋就會行動。」

米雪馬上出口制止：「你唔好講啦 ，唔係嗰啲賊又等住喎。」家英哥表示：「而家精咗，唔擺喺屋企啦，佢嚟偷都冇嘢偷啦，而家我講你聽入嚟冇用嘅，我哋已經裝曬好多嘢啦，係自己自投落網。（賊人入屋嘅時候阿姐喺唔喺屋企？）唔喺。啲賊叻到點樣樣呢，係工人去放狗，嗰15分鐘，就入咗去。（啲時間咁準，會唔會工人裏應外合？）我唔敢講，我相信唔會，唔好懷疑啲工人。」米雪接著說：「家英哥應該搵到，再買過啲新款啲嘅嘢。」家英哥說笑：「而家我買嘅嘢都係假。」米雪說：「你曳啊你！」家英哥笑言：「唔係曳，呢啲叫做知慳識儉。」