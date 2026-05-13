奇異博士倫敦街頭與單車騎士爆罵戰　遭轟衝紅燈　轉頭竟安撫粉絲

英國男星Benedict Cumberbatch（班尼狄甘巴貝治）近日被拍到在倫敦街頭，與一名單車騎士疑因行駛問題爆發口角。雙方當街爭執、火藥味十足，一度引來路人圍觀。相關畫面在網上流傳，迅速引發熱議。



英國媒體《太陽報》報道，事件發生在倫敦國王十字車站附近。有目擊者指出，當時一名單車騎士追着班尼狄甘巴貝治所騎的單車，雙方隨後在街頭爆發激烈爭執。

英國男星Benedict Cumberbatch近日被拍到在倫敦街頭，與一名單車騎士疑因行駛問題爆發口角。雙方當街爭執、火藥味十足，一度引來路人圍觀。相關畫面在網上流傳，迅速引發熱議。（YouTube@TMZ）

「奇異博士」班尼狄甘巴貝治Benedict Cumberbatch被拍到在倫敦街頭與騎士疑因行駛問題爆發口角：

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流出的視頻顯示，一名戴着口罩的騎士當街怒斥班尼狄甘巴貝治：

「你根本不認清事實（You’re deluded）」

「你在說謊」



並指控他在騎行過程中違反交通規則，包括闖紅燈及騎過斑馬線。

班尼狄甘巴貝治反駁稱對方正對他進行「言語攻擊」，雙方在路邊展開對質。期間，騎士持續強調自己目擊整個過程，而班尼狄甘巴貝治則多次否認對方的說法。兩人你來我往爭論數分鐘後，那名騎士最終離開現場。

班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch（劇照）

目擊者透露，事發當時吸引不少路人圍觀，甚至有學生認出班尼狄甘巴貝治並驚呼：「是不是奇異博士？（漫威超級英雄電影裏的角色「Doctor Strange」）」並上前要求合照。班尼狄甘巴貝治禮貌回應「等一下」，在情緒稍微平復後與粉絲合影，態度親民。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】