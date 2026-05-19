香港探秘地圖｜關嘉敏三點式搶盡風頭　黎耀祥呃神騙鬼笑爆全場

《香港探秘地圖》首播第一集焦點圖片。（公關提供）

《香港探秘地圖》（以下簡稱《探秘地圖》）昨晚（18日）首播，劇情講述玄學家莊一臣（黎耀祥飾）開設網上頻道《探秘地圖》，大肆渲染年輕女子王秀儀（倪嘉雯飾）於傳聞有鬼的「兵頭花園」內離奇昏迷一事，並號召善心人到醫院集氣喚醒秀儀…打假網紅畢萍（龔嘉欣飾）不值一臣宣揚怪力亂神，誓要揭穿一臣真面目…一臣為《探秘地圖》舉辦招聘會，畢萍拉好友高文彬（丁子朗飾）「踩場」，遭一臣看中打假網紅身分提出合作…另邊廂，富二代金年（關曜儁飾）離奇失蹤，而一臣竟牽涉其中…

呢個組合，夠晒新鮮。

網民激讚「港味」十足：搞笑版《十二傳說》

《探秘地圖》昨晚播出第一集後，隨即在網上吸獲大量好評，大讚劇集夠「港味」之餘，祥哥與嘉欣併發出的火花、以及祥哥的招牌式「賤賤格格」，都令網民看得相當過癮，封劇集為「搞笑版《十二傳說》」；另有網民笑言是「閻蛇再遇 Dark Angel（祥哥與嘉欣在《殺手》角色名）」，網民：「好吸引，支持本地創作港劇」、「有港味既戲」、「估唔到第一集都已經咁好睇」、「有追看性」、「劇情幾吸引」、「柴九係啱做呢啲呃神騙鬼同古惑仔」，還有網民力撐祥哥憑《探秘地圖》四封視帝、締造歷史：「果然係視帝，一投足就效果滿滿」。

「當閻蛇再遇 Dark Angel」。（公關提供）

關嘉敏鮮紅色比堅尼大曬身材搶Fo

《探秘地圖》首集確是看點滿滿，除有「閻蛇（祥哥）再遇 Dark Angel（龔嘉欣）」這個好戲配搭在劇中鬥個你死我活，《女神配對計劃》關嘉敏／葉蒨文驚喜客串、倪嘉雯浮誇得來極有可愛感的演繹、嘉欣的黑絲美腿造型，以及劇中疑幻似真的鬼故事都充滿看頭。先說關嘉敏（Carman），出名身材火辣的她，昨晚穿上鮮紅色比堅尼分別上演水底英姿及「出水芙蓉」，獲大讚有昔日性感女神利智影子，有網民更揚言關嘉敏上水一幕定必引發洗版熱潮：「關嘉敏好Fit」。至於葉蒨文（Sophie）雖只是以閃現形式客串劇中大紅人角色，但仍成功吸獲網民關注，《女神》效應非同小可。

關嘉敏呢一幕極搶Fo。（公關提供）

龔嘉欣爆炸頭黑絲造型參照《殺手》

龔嘉欣及倪嘉雯兩代小花的精彩演出，亦吸獲了高度好評。先說龔嘉欣，昨晚分別以黑絲魚網、及少女短打上陣的龔嘉欣，一雙美腿大獲好評。談到黑絲＋爆炸頭造型，嘉欣接受tvb.com訪問時大爆造型是參照《殺手》：「其實試咗好多個髮型，最後揀咗呢個爆炸頭，希望令個角色更加鮮明。」談到要犧牲靚樣將整塊臉「拍扁」撻落鏡頭，嘉欣笑言零介意：「我不嬲都冇包袱，當時拍嘅時候都有工作人員話咁樣我會好核突，但我覺得唔緊要，只要係劇情需要，同埋可以令個角色更加出到，觀眾睇得開心就得。」昨晚飾演撞鬼少女的倪嘉雯（Carmen），同樣犧牲靚樣大擺「嚇破膽」表情，遭網民笑言「誇張得嚟好可愛」，並大讚倪嘉雯顏值性格都好吸引：「Carmen 係幾靚，白白淨淨又開朗」、「呢個蔭認佢唔到」。

龔嘉欣自揭呢個係《殺手》變奏Look。（公關提供）

「兵頭花園」名字由來

而昨晚鬧出「錯摸鬼故」的「兵頭花園」（香港動植物公園），名字由來要由香港開埠初說起，由於政局未穩、常有賊亂，當年港督多為軍人出身，在港做眾兵首領，故被稱為「兵頭」。惟當年賊比兵多，在亂世時做兵頭實非易事。 由於曾有港督在動植物花園辦公，因而該處被俗稱為「兵頭花園」。

觀眾就係鍾意睇祥仔口衰衰咁。（公關提供）

曾盛傳有石獅子成精吐石傷人

「兵頭花園」曾盛傳有石獅子成精，話說過往有情侶在園內遊覽時，男方突然被硬物擊中頭部，地上遺下與石獅子口中石珠相似的石頭，因而傳出石獅子吐石傷人，後來更傳警察被石珠擊中，甚至園內入夜後經常傳出哭泣聲。