鄺芷凡主持《酒勻全亞洲》大開眼界　生日願望盼同觀眾飲酒傾偈

HOY全新節目《酒勻全亞洲》已經播出，主持Omi鄺芷凡與馬志威穿梭香港、澳門兩地的酒吧，跟大家隔住螢光幕一齊品酒。Omi這天現身中環一間酒吧，拍攝網上宣傳片，她說主持這個節目大開眼界：「我哋之前去澳門，佢哋嗰幅牆係好震撼，如果你鍾意飲啲要歲月浸出嚟先至越嚟越香嘅酒，你哋要睇嗰集，係威士忌。」

Omi鄺芷凡。（公關提供）

生日後轉3字頭

5月15日是Omi生日，今年她轉字頭，由2轉3，她說：「我覺得都幾唔同，過往覺得就係大一歲，今年就有一個10年嘅完結，我幾期待同開心。以前生日前會有啲唔開心，覺得又老一歲，但係今年反而有啲期待，覺得會越嚟越好，例如自己嘅狀態。我嘅生日願望最想就係同大家一齊飲酒，如果大家睇完覺得好，我哋衝出亞洲嘅時候，希望同大家傾多啲偈，玩吓，飲酒，先係真諦。」

真的睇不出Omi有3字頭了

Omi盼節目衝出亞洲

如果節目衝出亞洲，Omi說最想介紹意大利：「佢哋嘅酒係好強勁，雖然我唔係涉獵好深，但佢哋會引導我哋去品酒，或者佢哋再用酒去做唔同嘅雞尾酒。我哋呢一季，好多調酒師都會推介佢哋覺得好嘅酒吧，但仲係喺亞洲區，試埋嗰啲先，都需要啲時間，所以希望可以再拍。」