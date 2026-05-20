林雅詩揭移英失敗「崩潰」真相　更遭前度男友威脅開live只為保命

藝人林雅詩2022年決心移居英國，卻遭遇求職信石沉大海的殘酷現實。在巨大壓力下，她更一度爆Seed：「記住呀世界有報應㗎！」近日接受YouTube節目《瘋Show同學會》訪問，親自回應了外界關於她「移英失敗、敗走回流」的種種傳聞。



林雅詩親自回應了外界關於她「移英失敗、敗走回流」的種種傳聞。（IG@gracebarbie）

預告未來將化身「空中飛人」兩邊走

林雅詩斬截地否認自己移英失敗回流香港。她透露自己年輕時也曾在英國生活過一段時間，雖然早已適應當地的生活節奏，但坦言當年只是讀書、不需要為生計奔波。如今身份轉變成了媽媽，要在英國白手興起搵錢養家，才真正體會到生活逼人的難度。更表示：「因為屋企人同小朋友喺嗰邊，所以唔可以話真係講回流，我都可能會有機會走，亦都可能會兩邊飛囉。」

林雅詩斬截地否認自己移英失敗回流香港。（YouTube@瘋Show同學會）

搵工艱難寄三十封信石沉大海

回顧2022年決心移居英國的決定，林雅詩表示當時純粹希望放低藝人光環，做回普通人過簡單生活，可惜現實卻事與願違。她透露自己曾寄出超過30封求職信，結果全部石沉大海，甚至連基層工作都沒有回音。她無奈表示：「我相信大家都睇到好多唔同嘅報道都講，就算點樣高薪喺香港去到嗰邊，都可能做啲比較低層啲啦……洗碗係講笑嘅，係我發脾氣話洗碗都唔會請我嘅。」

林雅詩自爆寄出超過30封求職信，結果全部石沉大海。（YouTube@瘋Show同學會）

林雅詩更吐苦水指當地的招聘程序極其繁複，連填寫初步問卷都要大費周章。應徵者需要回答50至60條問卷調查，而且並非簡單的選擇題，系統會不斷追問「為何會做出這個選擇」。如果幸運過關進入第二輪面試，還要與經理面對面直接回答高達20條問題，求職難度超出想像。

林雅詩稱當地招聘需要回答50至60條問卷調查。（IG@gracebarbie）

堅稱赴英全為愛兒非錯誤投資

雖然移英之路波折重重，但林雅詩堅稱這絕對不是一個錯誤的投資，因為出發點完全是為了讓小朋友能接受更好的教育。在巨大的生活壓力與環境轉變下，林雅詩坦言自己因為患有少少情緒病，一度落入窒息邊緣，這也合理解釋了她為何屢次在社交平台「爆 Seed」發表負面宣言。她直言當時只是想尋求宣洩渠道：「出完 post 可能啲人留言，我就會個感覺好似多咗人去關心自己，同埋係會諗到我仲有個仔要take care……有咩嘢可以盡量解決就解決咗去先啦。」

林雅詩出發點完全是為了讓小朋友能接受更好的教育。（IG@gracebarbie）

林雅詩驚爆開直播為保命

在訪問中無奈坦言，目前香港的經濟與就業環境相當嚴峻，娛樂圈的市道更是首當其衝。她透露，以往許多藝人賴以維生的內地商演與登台活動，如今不只數量大減，更出現了嚴重的「壓價」現象：「可能以前嘅一個 show 有咁嘅價錢，而家分分鐘斬咗一半再多啲添！」

爆娛樂圈就業環境相當嚴峻。（YouTube@瘋Show同學會）

提及早前引發全城熱議、她在進行網絡直播時突然遭前度男友硬闖入鏡並瘋狂對罵的轟動事件，林雅詩這次終於忍無可忍，首度公開了隱藏在鏡頭背後的恐怖內幕。她餘悸猶存地透露，當時開直播並非為了炒作新聞，純粹是為了保住自己的一條命：當時前度男友突然闖入，並用盡各種手段對她進行恐嚇、威脅，更口出狂言說了許多極具侮辱性的說話。

林雅詩坦言自己當時的情緒狀態已經非常差，在對方排山倒海的言語精神虐待下，她極度害怕自己會在一時衝動下做出極端行為：「驚佢唔知點樣令到我會去衝出去跳樓，或者會搵嘢拮自己。」