香港探秘地圖｜莊思敏英文打小人勁洗腦　龔嘉欣少女Look零違和

《香港探秘地圖》昨晚（19日）劇情講述畢萍（龔嘉欣飾）、高文彬（丁子朗飾）和「撞鬼少女」秀儀（倪嘉雯飾）一起到莊一臣（黎耀祥飾）公司上班。一臣帶領三人到鵝頸橋拍攝打小人，期間畢萍與一臣再度就「迷信與科學」爭辯不休。以「打假」為宗旨的畢萍於鵝頸橋睇中盲鳳（莊思敏飾），原要求盲鳳向自己打小人以證真偽，卻遭文彬「截糊」，文彬自此厄運連連，但畢萍依然不相信，認定文彬倒楣是人為，並想盡辦法拆穿盲鳳，過程中驚揭秀儀與文彬有多年積怨…

莊思敏打小人不但入型入格，啲口號都好洗腦。（公關提供）

莊思敏打小人口訣勁洗腦

昨晚飾演盲婆的莊思敏表現出色，除了一身「盲婆」造型入型入格，純熟又有力的打小人動作、「無限Loop」的英文打小人口訣亦相當洗腦：「Beat your little mouth呀,You are always bad result」、「Beat your little leg, you always painful on your leg」。根據網上資料，現實版確實存在「英文版打小人」，且頗受外國遊客歡迎，「打小人」本身亦曾被翻譯成為Villain Hitting或Beating the Petty Person，十分有趣。除英文打小人，劇情還加插了「英文靈符」情節，一臣更因而賺大錢！

莊思敏嗰個見到尿好厭惡個樣都好好笑。（公關提供）

網民大讚四人組合

對於《香港探秘地圖》劇情集輕鬆胡鬧於一身，網民大為受落，並因而掀起對TVB同類型劇集《巴不得爸爸》及《回到三國》的集體回憶及懷念：「輕輕鬆鬆鬥吓嘴幾好」、「龔嘉欣同祥哥好有火花」、「TVB拍地道小品最有保證」、「好耐無坐定定睇劇」。除了劇情，祥哥、龔嘉欣、丁丁、倪嘉雯組成的《探秘地圖》頻道四人組合亦甚受歡迎，獲網民大讚有火花，當中龔嘉欣及倪嘉雯更吸獲不少正評。

龔嘉欣啲表情好好笑。（公關提供）

龔嘉欣「居家Look」引網民熱議

先說龔嘉欣，近年拍了不少搞笑代表作的她，這次憑《探秘地圖》再下一城，由於演繹夠放，獲網民大讚演得出色！而現年36歲的嘉欣，劇中經常要Carry「短打少女Look」，但她不但零違和，更獲網民大讚狀態回勇兼有逆齡Feel：「嘉欣做得幾好，夠放」、「佢劇入面啲Look上番力」、「望落好後生」。而嘉欣劇中眾多造型中，竟以闊身Boyish「居家Look」最引發網民熱討及點讚。對於劇中造型獲讚逆齡，嘉欣受訪時謙稱是幕後同事功勞：「都係一班幕後同事嘅功勞，加上可能啡色嘅長曲髮Look都會有新鮮感。劇組設計髮型嘅時候，都想我隨性一啲，所以有陣時出去行動會紮起一半波波髻。至於家居服，就我自己有啲私心嘅，因為我本身都好鍾意Boyfriend style T-shirt 睡衣，劇組又覺得適合個角色，所以就準備咗好多，其實都係還原返我喺屋企嘅造型。」

龔嘉欣於劇中Boyish家居Look獲讚。（公關提供）

承認真人與劇中角色一樣咁「跳Tone」

至於首次在劇集中佔戲這麼重的倪嘉雯，昨晚演出相當有層次，一時是Over-react的「戀愛腦」、一時是「陰險」的心機女、一時又是核爆式發脾氣的「忟薑」。談到新劇角色，倪嘉雯（Carmen）受訪時笑言自己是「氣氛擔當」，負責「冇腦地搞笑」，談到被指演技「誇張得嚟可愛」兼「聲音太尖」，Carmen表示有留意網民所有Comment，並虛心表示會盡力解決自己的問題：「我個角色好神經質、情緒大上大落，大上嘅時候會好激動，我把聲就（好自然）飆咗上去，呢個都係我需要解決嘅問題，好多謝網民提醒。」Carmen補充指今次有刻意「放大嚟演」：「因為睇劇本知係輕喜劇，係想輕輕鬆鬆令觀眾笑吓。」又謂自己也覺得「王秀儀」這個角色很可愛：「佢嘅反應你係完全估佢唔到！你唔會喺打小人嘅時候問師傅『呢度會唔會招桃花㗎？』」

Carmen呢個爛渣發得好驚，好搞笑。（公關提供）

倪嘉雯感激祥哥「幫忙」放鬆緊張心情

談到昨晚放大喉嚨喪鬧丁子朗，Carmen笑言自己私下絕不會這樣鬧人，但承認自己跟「王秀儀」一樣有「跳Tone」情況：「我啲朋友同我傾偈，都會話我點解會畀埋呢啲答案，覺得我好搞笑。」她又笑指拍《香港探秘地圖》氣氛很愉快，並大讚黎耀祥幽默感爆燈，鏡頭前鏡頭後都好搞笑，令首次擔這麼重戲份的她由緊張變放鬆，可盡情「放大」演繹角色：「祥哥無論拍嘅時候或私底下都好搞笑，佢幽默細胞好多。」