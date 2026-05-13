香港探秘地圖｜龔嘉欣新劇自毁顏值　黎耀祥再做無賴神棍鬥氣互爆

《香港探秘地圖》是由《靈戲逼人》王偉仁監製、李昊、陳可兒編審的全新靈異輕喜劇，將由5月18日起，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。主要演員有黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢、袁文傑、楊玉梅、關曜儁、黃子桐等。

祥哥同嘉欣鬥戲兼鬥氣連場。（公關提供）

祥哥與嘉欣相隔6年再度合作

《香港探秘地圖》故事圍繞7大香港都市傳說為藍本，除了既靈異又有趣兼充滿人情味的單元都市傳說值得期待，視帝黎耀祥（祥哥）及視后龔嘉欣的合作亦勢成焦點。嘉欣與祥哥2020年在劇集《殺手》中有多場埋身肉搏精彩對打，當時祥哥點名稱讚嘉欣動作表現出色；如今相隔6年再度合作，祥哥與嘉欣雖然不用再對打，但依然有連場「埋身肉搏」，皆因二人只要一碰頭，便會爭辯不休、唇槍舌劍，被譽為劇中「鬥氣冤家」。

嘉欣劇入面嘅角色堪稱「鐵嘴雞」。（公關提供）

黎耀祥再做無賴神棍

除了祥哥與嘉欣在劇中拼發出的無限火花，二人在劇中的人物設計亦將是劇集看點之一。以演小人物馳名、縱橫影視圈40年的祥哥，過往為人津津樂道的角色均為小人物或市井之徒，包括《人在邊緣》的「曱甴」、《西遊記》的「豬八戒」、《射鵰英雄傳》中的周伯通及電影《生化壽屍》中的「駒哥」等，代表小人物角色多不勝數。今次祥哥相隔接近十年、以集無賴、市井、輕佻、小聰明於一身的「風水大師」莊一臣再會觀眾，再度展現其搞笑看家本領，勢必再度成功入屋！

祥哥「風水大師」Look氣場超強。（公關提供）

嘉欣喜感大爆發

至於近年憑《新四十二章》的「生鬚豬肉嬌」、《靈戲逼人》「花痴女鬼」等讓不少觀眾見識搞笑一面的嘉欣，這次將再度喜感大爆發、飾演擁三吋不爛之舌兼最強大腦的「百變打假網紅」畢萍（顧名思義性格不平則鳴）。為了配合劇中角色的「網紅」人設，嘉欣偶爾會以嘩眾取寵的言行或造型出現。根據劇組今日率先發布的宣傳劇照，嘉欣其中一個爆炸頭＋黑色魚網Look不但夠晒出位，為了搞笑，嘉欣更不惜自毁顏值、以「拍扁式毁容Look」上陣，齋看劇照已喜感十足，期待值爆燈。

估唔到嘉欣仲要拍扁式自毁靚樣，好專業！（公關提供）

演打假網紅誓撕破神棍真面目

《香港探秘地圖》劇情講述為人極度科學頭腦、擅長邏輯思維的女主角畢鳴（龔嘉欣飾），透過深入探討及揭秘各式各樣的都市傳說，誓要撕破心目中神棍、以風水大師自居的莊一臣（黎耀祥飾）真面目。