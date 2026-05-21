黃夏蕙罕揭李泳漢性格大變一慘情原因　95歲代求情：原諒我契仔啦

現年95歲的「夏蕙姨」黃夏蕙，與藝人施明和「鼎爺」李家鼎一家人交情極佳，也為兩人孖仔李泳漢和李泳豪的契媽。可是隨着施明離世，鼎爺家族內部不和曝光於公眾面前，而黃夏蕙亦不免被捲入這場風波之中，不時被問到鼎爺一家人的最新情況。黃夏蕙近日與Instagram頻道「shatin_me 沙田me」拍片，除了談到港姐楊思琦與李泳豪分手內幕，也為「大孖」李泳漢「平反」講好說話，力撐李泳漢「本質好」，更代為求情：「唔好鬧佢！」

生前施明與李家鼎雖已離婚，但仍經常見面，弄孫為樂。（facebook圖片）

黃夏蕙不時被問到鼎爺一家人的風波。（陳順禎攝）

作為契媽的黃夏蕙不時被問到鼎爺一家人的近況。（陳順禎攝）

黃夏蕙透露施明鼎爺要求上契 為李泳漢護航：唔好鬧佢

黃夏蕙談到與李泳漢、李泳豪「上契」過程，她說：「係父母鍾意我，咁就契咗佢，嗰時我哋成日一齊拍嘢。」黃夏蕙憶述，兩個孖仔小時候會上台獻花給她：「嗰兩個仔好得意，我記得成日都去演唱會，一人揸住束花，人小小，上台畀我，佢哋真係好乖㗎！」

施明鼎爺一家人。（fb@施明）

李泳漢被鬧「X街仔」，又被問到他做得對不對，黃夏蕙即挺身而出護航，她說：「唔好鬧佢。仲係......好難講係咪，因為喺社會，佢仲未捉得到。因為佢細細個嗰陣時身嬌肉貴，父母亦都冇乜管教佢，唔係好嚴，因為父母好錫佢兩兄弟，我哋朋友大家都好錫佢，可能冇得管教就擺爛了。兩兄弟本質係好，因為係孖胎、由細到大都好好。而家大咗，或者發生好多誤會，所以先造成今日嘅嘢。」

有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至曾飛到美國要求與施明復合，但依然不果。（drift_greg@IG）

施明生前跌倒受重傷後，因半身不遂失去與外界聯絡的能力，一切探視及消息轉達便由同住的李泳漢全權掌控。（facebook圖片）

黃夏蕙代李泳漢求情：大家原諒我契仔啦

提到如今事情「爆煲」，黃夏蕙代李泳漢求情，「所以大家原諒佢啦，真係原諒我契仔啦！因為佢仲未喺社會做過嘢。」說到李泳漢鬧鼎爺，又不工作，黃夏蕙亦嘆：「咁呢個我都真係唔會贊成佢，我咩都知。」

黃夏蕙憶述上契過程。（IG@shatin_me）

黃夏蕙為李泳漢求情。（IG@shatin_me）

黃夏蕙叫大家原諒李泳漢。（IG@shatin_me）

在大孖李泳漢兒子百日宴時，一家人亦有開心合照。（IG圖片）

大孖李泳漢同細孖李泳豪曾跟媽媽到美國生活。（IG圖片）

李泳漢多謝大家關心。（葉志明攝）

李泳漢看見記者時雙手合十並鞠躬以示謝意。(葉志明 攝)

李家鼎透露李泳漢老婆是他的騎馬學生。(youtube截圖)

李泳漢婚禮片翻hit。(youtube截圖)