Honey Punch《樓上的姐姐》橫掃各大榜單　500粉絲逼爆荷里活廣場

樂壇女團新勢力Honey Punch近日憑新歌《樓上的姐姐》橫掃各大榜單，不僅成功登陸 TVB「勁歌金榜」及「新城勁爆流行榜 - 本地磅」，首度入榜ViuTV「Chill Club 推介榜」榮登第三位，成績亮眼！ 而剛於5月17日Honey Punch再次重踏八個月前出道發佈會的荷里活廣場，舉行新歌《樓上的姐姐》粉絲見面會， 現場逾500粉絲觀眾，場面墟冚。

Honey Punch 新歌《樓上的姐姐》粉絲見面會， 吸引數百粉絲，場面墟冚 。（公關提供）

四首作品全數打入主流排行榜

Honey Punch為香港樂壇生力軍女團組合，首支單曲《蝶式》(Butterfly) 在YouTube已破二百萬觀看次數，其後作品《滑到入心》(Slide) 、《Hug Hug》及新曲《樓上的姐姐》均成功打入多個主流排行榜。

Honey Punch全場大合照。（公關提供）

伍樂城黃偉文聯手打造新曲

新曲《樓上的姐姐》陣容強勁。 由香港樂壇著名音樂監製及作曲人伍樂城與著名填詞人黃偉文共同創作，兩位曾聯手打造大量膾炙人口的粵語經典流行曲。 今次新歌以少女的純真視角，透過兩位剛失戀的「姐姐」作為鏡像，好奇地檢視愛情的甜與痛。 歌裡既有忐忑與想要被愛、卻也害怕受傷；也藏著對未來勇敢嘗試與學習犯錯的渴望。 MV更特別邀請人氣演員蔡蕙琪 (葵芳) 參與演出，為作品增添話題性。

Honey Punch 新歌《樓上的姐姐》粉絲見面會，真的好多人啊。（公關提供）

「音樂課堂」包裝粉絲見面會

今次粉絲見面會別出心裁地以「音樂課堂」形式包裝 。謝茜嘉擔任主持之外更化身音樂老師與Honey Punch一同開學， 以話劇形式貫穿整個粉絲音樂會，Honey Punch六位成員 Casey、Jacey、Keira、Colour、Chelsa及Alma身穿校服登場，展現青春活潑的一面 。

謝茜嘉為粉絲見面會擔任司儀，並化身老師即場與Honey Punch上音樂堂 (二)。（公關提供）

「師姐」Isabella吳欣彤驚喜現身

Honey Punch先演繹兩首大熱跳唱作品《Butterfly》（《蝶式》英文版）及《滑到入心》（Slide），瞬間炒熱全場氣氛 。隨後，「師姐」 Isabella吳欣彤驚喜現身，聯同 Honey Punch六位成員合唱Twins經典金曲《戀愛大過天》及《明愛暗戀補習社》， 緊接下來更演唱了多首Y2K Cantopop跳唱作品，集體回憶殺引來全場觀眾歡呼，令現場溫度急升！

剛過10歲生日的小歌手Isabella吳欣彤與Honey Punch 一起跳唱明愛暗戀補習社 _ Honey Punch 副隊長Jacey(左一) _ Colour (左二) _ Keira (左三) Chelsa (中後)_ 隊長Casey (右二) Alma (右一) + 小歌手Isabella 吳欣彤(中前)。（公關提供）

全場觀眾溫馨合唱《樓上的姐姐》

這次活動除了作曲人及監製伍樂城先生親自到場為成員加油打氣外，飾演新曲《樓上的姐姐》MV內「姐姐」一角的蔡蕙琪 Kay (葵芳) 更特別為Honey Punch預先錄製打氣的視頻於現場播放，給Honey Punch一個窩心祝福；而Honey Punch出道不足一年更展現人氣號召力， 一次過邀請了20位來自不同背景的KOL「姐姐」親臨現場應援及到台上分享，與Honey Punch一同與全場觀眾溫馨合唱《樓上的姐姐》， 姐姐們更同步IG直播，合共有數萬人一同見證。

Honey Punch校服 Look。（公關提供）

數百粉絲排隊一對一擊拳互動

活動尾聲，一向寵粉的Honey Punch特設了近距粉絲互動「擊拳（Punch!）」環節 。數百名粉絲在桌前排隊，一對一與六位成員擊拳互動， 與Honey Punch合照之餘更可用手機錄下專屬的擊拳畫面 ，為見面會畫上圓滿的句號，整個活動氣氛場面墟冚，粉絲於活動完結後1小時仍未散去。