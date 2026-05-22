商天娥成霸凌楊思琦嫌疑人　曾傳與宣萱火藥濃　不和名單全曝光

伍詠薇與楊思琦日前在節目中大爆當年拍攝TVB時裝劇時，某位「前輩大姐大」拉幫結派，在片場集體欺凌楊思琦，甚至連伍詠薇亦曾因重感冒NG而被對方揪著痛腳不放。

楊思琦近日出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》節目受訪，伍姑娘一坐低已連環爆料，講到思琦當年在拍劇時被集體欺凌。（YouTube@ HOY媒體網絡）

根據兩人在節目中透露的線索：時裝劇、雙生雙旦陣容、女導演執導，網民隨即鎖定2010年播出的《翻叮一族》。在該劇演員名單中，資歷深、有分量且性格剛烈的「前輩大姐大」，網民紛紛將矛頭指向劇中飾演「崔喜喜」的商天娥（娥姐）。商天娥在行內向來以「性情中人」、「性格火爆」著稱，過去更曾多次陷入轟動娛樂圈的不和傳聞。

商天娥、譚耀文。(公關提供)

1. 《巾幗梟雄》：與鄧萃雯驚爆「搶戲份」暗戰

2009年《巾幗梟雄》全城熱播，但戲外「大奶奶」商天娥與「四奶奶」鄧萃雯的不和傳聞同樣鬧得沸沸揚揚。有指當年娥姐不滿雯女戲份過重，在片場經常黑面，更被指「搭嘴說是非」，令兩人關係跌入冰點。

商天娥與鄧萃雯在2009年拍攝劇集《巾幗梟雄》，二人當時屢傳不和，指「四奶奶」和「二奶奶」由戲內鬥到戲外。（《巾幗梟雄》擷圖）

10年前《巾幗梟雄》裏商天娥與鄧萃雯對手戲不算很多。（tvb.com）

後續發展： 這段長達十年的恩怨，直到2019年迎來世紀大和解。兩人一同出席教會分享會，商天娥罕有承認當年自己因為父親生病、身心俱疲，加上不擅辭令才導致誤會，更在台上主動親吻雯女，上演一幕「基督泯恩仇」。

2. 《掌上明珠》：火星撞地球！與宣萱片場零交流

繼雯女之後，商天娥在2010年拍攝《掌上明珠》時，又與另一位性格剛直的視后宣萱傳出不和。據當時幕後人員爆料，兩位「姐級」花旦在片場「當對方透明」，候場時全程零交流，火藥味極濃。同劇的林保怡事後更坦言，兩人從來沒有同桌吃過飯。

《掌上明珠》（網上圖片）

宣萱以「No Comment（無可奉告）」回應。(宣萱ig)

當事人回應： 宣萱當年被問及不和傳聞時，僅以「No Comment（無可奉告）」回應，但隨後意有所指地表示自己EQ高，暗諷有人需要「練練EQ」；而娥姐則否認合不來，強調大家都是專業演員。

3. 《結·分@方程式》：不滿謝雪心、滕麗名 遲到風波鬧大

2011年，商天娥拍攝處境劇《結·分@方程式》時，不和名單再添三人。有傳她因不滿前輩謝雪心及同輩滕麗名，在片場公然「指桑罵槐」；隨後更傳出她因不滿劇組安排，在開工時遲到消極對抗，令同劇的陳奐仁等演員呆等，引發劇組內部不滿。

《結·分@方程式》。（劇照）

4. 2010年《翻叮一族》：今次風波的風暴中心

回到網民鎖定的《翻叮一族》。當年拍攝期間，已有週刊報導指商天娥在片場「脾氣大」，與劇組關係緊張。對照今次伍詠薇與楊思琦在節目中描述的「前輩左閃右避嫌遮燈」、「拉攏前輩後輩孤立他人」等細節，與當年傳出的片場霸氣作風不謀而合。

思琦聽到對方「對空氣喊話」，已又閃又避，但對方都說：「唉！又遮住！」最終思琦突然大叫及爆喊衝出廠。（YouTube@ HOY媒體網絡）

而思琦在節目上亦忍不住落淚，她坦言自己本來已沒有記住這些事，但因為伍姑娘實在扮得太神似，她才一下子記起那些人的嘴臉，不禁悲從中來。（YouTube@ HOY媒體網絡）

商天娥曾是無綫1980年代當紅一線花旦之一，而她曾公開談到自己從小到大不善辭令，甚少跟人溝通，容易令人誤會。