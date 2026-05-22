《陰陽路》男星丁子峻轉戰幕後變億萬富豪　驚傳剃度出家震驚外界

90年代港片貴公子丁子峻，在歷經香港影壇時期的星途平平後，於2000年後毅然北上內地發展，憑藉精準眼光轉戰幕後，創辦影視公司並晉升為億萬影視大亨。近年更因一場「7日短期出家」為家人祈福的孝心舉動引發外界一場虛驚。

丁子峻北上內地發展。（微博@丁子峻）

丁子峻毅然北上變身億萬影視大亨

在90年代初踏入香港娛樂圈的丁子峻，憑藉其俊朗不羈的外表和獨特的貴族氣質，甫出道便在影壇大放異彩。他先後參演了《女人四十》、《旺角揸Fit人》、《金榜題名》、《百分百感覺》、《色情男女》及《陰陽路》等多部港產經典作品。可惜「流水的電影，鐵打的平淡」，儘管合作的都是大導演與名演員，丁子峻在香港的星途卻始終不溫不火，未能真正大紅大紫。

眼見香港發展遇上瓶頸，丁子峻在2000年後毅然將事業重心全面轉移至內地，這一舉動成為了他人生的大轉捩點。他不僅在內地接拍了多部膾炙人口的電視劇和電影，成功打開知名度，更盡顯商業頭腦。 他隨後開設了自己的影視製作公司，親自擔任出品人及監製，投資並製作了多部內地影視作品，憑藉精準的投資眼光，傳聞如今已坐擁億萬身家。

丁子峻成功在內地打開知名度。（微博@丁子峻）

在感情生活上，他於2011年與相戀多年的內地女演員吉祥（原名朱虹）步入婚姻殿堂，婚後太太更退居幕後擔任他的經紀人，夫妻檔聯手在商界與演藝圈大展拳腳。

丁子峻逢老婆生日都會送上祝福。（微博@丁子峻）

「隱形富二代」卻從未見過生母模樣

隨着丁子峻的名氣與財富與日俱增，他的神秘家族背景也隨之曝光。外界多次盛傳他是娛樂圈中的「隱形富二代」，其家族背景極為雄厚，父親在行內經營龐大的鑽石生意，資產豐厚。

然而，這位含着金鎖匙出生的貴公子，人生卻有著鮮為人知的遺憾。據悉，他的父母當年因為社會地位懸殊，感情受到重重阻礙。在丁子峻出生後不久，母親便迫於無奈離開了這個家。命運的捉弄讓他自幼在缺乏母愛的環境中長大，他甚至曾心酸透露，自己活到今天從未見過親生母親的模樣。

丁子峻和內地女星趙麗穎交好。（微博@丁子峻）

驚傳「剃度出家」震撼粉絲

近年，網上曾瘋傳一張丁子峻身處寺廟、被僧侶剃光頭髮的照片，他更在社交平台上揚言要「出家」，瞬間引發外界震驚與猜測，擔心他因看破紅塵而遁入空門。如今的丁子峻已年過中旬，雖然外貌上比當年的青澀小生平添了幾分中年人的歲月滄桑，但眼神中卻多了一份歷經風浪後的沉穩與通透。

網傳曾經剃度出家。（微博@丁子峻）

事後丁子峻大方澄清，這只是一場誤會。他表示自己與佛學有著深厚的淵源，當時並非真正長期出家，而是為了替患病的家人和身邊的朋友祈福，特意進行了為期7日的短期出家修行，純粹是一份為至親盡孝與祈願的心意。