「七小福」大師兄元庭現身元朗等巴士　挺巨腩神情顯呆滯引關注

第一代「七小福」大師兄元庭日前現身元朗街頭等巴士，被拍到身形發福、動作遲緩，昔日威震影壇的兇悍氣場已全然蛻變為慈祥。這位連洪金寶見到都要恭敬禮讓的武林前輩，曾憑《豬肉榮》走紅並在幕後深耕多年，近年卻因身體狀況與「冇火」的認老心態淡出幕前。

元庭日前現身元朗街頭等巴士。（小紅書@香港趙大拿）

洪金寶見元庭亦要敬畏幾分

由京劇名伶于占元創立、早年為表演而組成的「七小福」，培育出洪金寶、成龍、元彪、元奎、元華、元秋及袁和平等無數動悉華語影壇的巨星與動作導演。然而，在這群影壇「大哥大」之中，真正坐在資歷金字塔頂端的，當屬第一代「七小福」的大師兄——元庭（吳明才）。他的輩份比洪金寶還要高，江湖地位不言而喻，據悉就連洪金寶見到他亦要態度恭敬。

元庭輩份比洪金寶還要高。（微博@成龍）

在2009年第28屆香港電影金像獎頒獎典禮上，適逢「七小福」成立50周年，一眾師兄弟罕有合體。當時洪金寶在台上介紹元庭時就曾打趣笑說：「他是『七小福』裡最大的師兄，然後他跑了，我就變最大了。」足見大師兄在師弟們心中的崇高地位與深厚情誼。

現今的七小福，位位已是影壇巨星。（影片截圖）

昔日「豬肉榮」街頭等巴被捕獲 霸氣盡失面容呆滯

然而，歲月不饒人。日前有網民在元朗街頭野生捕獲這位昔日的功夫大師。影片中可見，元庭當時身穿鮮紅色上衣搭配黑色短褲，背着一個沉重的大背囊，一身極其貼地的「街坊裝」在巴士站等車。

雖然他依然留着標誌性的光頭，但身形明顯發福、挺着一個巨大的肚腩。令人揪心的是，元庭在等車期間神情顯得有些呆滯，動作亦帶點緩慢與遲鈍，昔日大殺四方的靈活身手已不復見，難免讓不少影迷擔心其健康狀況。

等車期間神情顯得有些呆滯。（小紅書@香港趙大拿）

事實上，元庭近年與好友林威聚舊時，就被對方當眾偷摸巨腩並開玩笑吐槽：「他年輕的時候很兇的，眼睛一瞪像老虎一樣。」而如今「火氣全消」的元庭聽後也只是中氣十足地笑笑口回應兩字：「老了。」

元庭笑笑口回應兩字：「老了。」（小紅書@香港趙大拿）

暌違元庭大銀幕十年盡顯手足情深

回顧元庭的演藝生涯，他早在1961年便憑電影《愛的教育》出道。其後他主攻武俠片，雖然大多飾演閒角，但因為根底扎實，成為了胡金銓等一代電影大導的常用班底。而他演藝生涯中唯一一套擔正做第一男主角的經典代表作，便是1979年上映的《豬肉榮》，他在片中演得活靈活現。踏入80年代，他毅然轉戰幕後，以監製、武術指導、出品人及製片人等多重身份為香港功夫電影開疆闢土，貢獻良多。

元庭在《豬肉榮》中擔任男主角。（《豬肉榮》影片截圖）

隨着年事已高，元庭近年已淡出幕前。他對上一部大銀幕作品，已經要追溯到 2016 年由洪金寶、劉德華主演的電影《特工爺爺》。當時他為了力撐師弟洪金寶出山，特意與幾位同門師弟一起客串了一個鏡頭。時至今日，他已整整消失大銀幕10年，如今看到他在街頭回歸平淡的百姓生活，也勾起了無數動作片迷對那個輝煌功夫時代的無限懷念。