吳婉芳二仔結婚曾志偉現身主家席瘋狂拍片　曾撮合吳婉芳與胡家驊

素有「凍齡港姐」之稱的吳婉芳，其二仔胡智同 (Lynus) 近日（23日）低調舉行婚禮，僅邀請至親好友出席，場面溫馨感人。雖然主人家未有大肆宣揚，但現場絕對是星光熠熠！除了新郎的契爺「歌神」張學友在席間與吳婉芳溫馨合唱，曾志偉、元彪、鄭伊健與蒙嘉慧夫婦亦到場支持，李嘉欣與夫婿許晉亨亦似乎坐於主家席。

吳婉芳二仔胡智同結婚，張學友驚喜現身。(大大大大發@小紅書)

張學友與吳婉芳合唱。(大大大大發@小紅書)

吳婉芳好靚。(大大大大發@小紅書)

一對新人。(大大大大發@小紅書)

曾志偉坐主家席全因當年親自撮合？

在流出的婚宴影片中，驚見曾志偉獲安排列席主家席，原來曾志偉的身份極具意義，皆因當年正是他出手撮合吳婉芳與胡家驊的良緣，堪稱是兩人的「大媒人」，因此坐主桌絕對是順理成章。當看到吳婉芳與張學友獻唱時，曾志偉隨即化身攝影師，興奮地拿出手機瘋狂拍片，又不時轉向拍攝新郎新娘，生怕錯過任何精彩瞬間，足見他與吳婉芳一家交情深厚，由衷地為後輩成家立室感到高興。

曾志偉曾出手撮合了吳婉芳和胡家驊。(大大大大發@小紅書)

真係好靚。（IG@barneybc）

李嘉欣與老公許晉亨現身婚禮

此外，李嘉欣亦與老公許晉亨齊齊到賀，並疑似雙雙坐於主家席。李嘉欣事後亦於社交平台發布貼文，穿上黑色低胸裝的她美艷無比，並寫上「About last night…」兼配上紫色心心，大晒幸福喜氣。坐在主家席附近的鄭伊健與蒙嘉慧夫婦作風低調，當張學友與吳婉芳合唱時，兩公婆更特意轉過頭去，聽得十分投入。

李嘉欣與老公參加胡智同婚禮。(大大大大發@小紅書)

李嘉欣與老公參加胡智同婚禮。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣與老公參加胡智同婚禮。（IG@michele_monique_reis）