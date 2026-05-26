TVB演技超強男星巔峰時期為兒子引退　復出登台狀態大勇獲激讚

陳錦鴻曾為TVB當家小生，一直都被認證為演技超強男星，曾參演不少劇集，包括《創世紀》、《刑事偵緝檔案IV》等，塑造了無數經典角色。不過，在他處於演員的巔峰時期，陳錦鴻一度為了照顧自閉症兒子而息影，不少網民都大讚他此舉絕對是一個好爸爸的榜樣。直至近年低調復出，主力在內地登台吸金。早前有網民在社交平台曬出陳錦鴻登台唱歌的片段，依然狀態大勇，不少網民留言大讚。

陳錦鴻內地登台唱歌。（片段截圖）

唱得好有感情。（片段截圖）

狀態極好。（片段截圖）

網民大讚陳錦鴻。（抖音截圖）

網民大讚陳錦鴻。（抖音截圖）

陳錦鴻引退花千萬為兒子醫病

陳錦鴻參演過《創世紀》、《刑事偵緝檔案IV》等劇集，曾為無綫當家小生，入行多年零緋聞，形象極佳。2007年，陳錦鴻太太誕下兒子陳駕樺，可是3歲半仍未識說話，後來驚覺兒子患有自閉症和中度智障。為此陳錦鴻自2011年拍完TVB劇集《萬凰之王》後決定不續約，停工十年，專心陪伴照顧兒子，兼花費千萬醫病。陳錦鴻努力有回報，陳駕樺不但學識兩文三語，鋼琴更達演奏級，能開個人演奏會。有見負擔減輕，陳錦鴻近年低調復出，2019年他復出參演ViuTV劇集《婚內情》，又北上登台累積人氣。

陳錦鴻經典一幕。（網上圖片）

陳錦鴻與太太杜雯惠早年一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

兒子專注於鋼琴發展

陳錦鴻當時與太太親自教導及陪伴兒子學習同成長，陳錦鴻曾接受劉雅麗YouTube頻道訪問時分享停工感受：「呢10年時間我當自己喺屋企扮演一個角色，每日都演緊戲，所以無論佢做錯、表達得唔好或者唔理解都好，我都好有耐性、好好笑容，Keep住自己嘅情緒去面對佢，我當扮演一個角色，如果唔係我好容易俾佢影響到情緒或者作息。」而兩人的努力亦有回報，陳駕樺曾考獲全班第一、全級第二的佳績，近年更專注於鋼琴發展，不但順利通過鋼琴8級考試，更已學至演奏級程度，更舉行過人生首場公開售票的鋼琴獨奏會，毫不怯場！

陳錦鴻的兒子在台上自彈自唱，非常犀利。（林迅景 攝）