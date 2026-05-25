MC張天賦預告下次頒獎會自備假髮　變裝上台替未到女同事領獎發言

MC 張天賦日前接受HOY《娛樂頭條》訪問時，就被問到「宣佈最受歡迎女歌手時鏡頭拍著你」。MC大展超高情商與綜藝魂，大方笑稱自己其實早就有了應變經驗，表示會事先同工作人員溝通好，戴上假發幫領獎發言。

MC笑稱自己其實早就有了應變經驗。（FB@HOY媒體網絡）

世紀大烏龍 陳蕾得獎竟變「Handsome男歌手」

在頒獎禮上，人氣爆燈的MC張天賦憑藉紮實樂壇成績，成功斬獲一首金曲獎及男歌手銅獎。不過，當他上台領取男歌手銅獎時，僅僅簡單發表了兩句感言便匆匆落台，表現得相當低調。

MC發表感言後匆匆離去。（ViuTV直播截圖）

相反，同屬「華納三寶」之一的實力唱將陳蕾當晚雖然未有親臨現場，但仍強勢奪得「年度女歌手銀獎」。搞笑的事情隨即發生，官方網站在社交平台發布陳蕾的得獎祝賀貼文時，竟然錯手上傳了MC的單人照片！這幕「移花接木」讓守候在屏幕前的網民瞬間暴動，紛紛湧入留言區調侃：「MC 拎女歌手獎？？」、「應該恭喜陳蕾定 MC 好呢？」、「陳蕾幾靚仔喎！」

社交平台發布陳蕾的得獎祝賀貼文時傳了MC的單人照片。（FB圖片）

陳蕾笑謝髮型師「整到我好似MC」

主角陳蕾第一時間在限時動態轉發該張大烏龍貼文，並高EQ地幽默自嘲：「我要多謝我嘅髮型師，今日整到我好似 MC 咁。」 而剛剛轉任華納音樂亞太地區總裁的前高層魯庭暉，亦忍不住無奈轉發貼文，崩潰高呼五個字：「我有 D 亂」，將喜劇效果推上最高點。

MC表示：「我都懷疑人生。」（IG截圖）

MC預告下次自備假髮「一秒變裝」代領

作為這場烏龍事件的「無辜男主角」，MC 張天賦日前接受HOY《娛樂頭條》訪問時，就被問到當晚宣佈女歌手獎、鏡頭卻離奇死守著他的尷尬一幕。MC 大展超高情商與綜藝魂，大方笑稱自己其實早就有了應變經驗。他自爆一開始根本不知道大會的具體安排，眼見鏡頭一直對著自己，他當時唯有在台下發揮影帝級演技：「我就是假裝旁邊有個人，只是鏡頭沒拍到她而已。」

張天賦開玩笑表示，假裝旁邊有個人，只是鏡頭沒拍到她而已。（ViuTV直播截圖）

更搞笑的是，MC已經為未來的頒獎禮制定了萬全的「變裝代領大計」。他揚言，下次如果再遇到公司有女同事獲獎卻未能到場，而鏡頭又再次不幸對準他時，他會事先和工作人員溝通好：「獲獎即刻戴上假髮，幫她說獲獎感言！」