67歲朱玲玲碎花私服逆齡出巡　百億大亨羅康瑞變「跟得老公」

「最美港姐」朱玲玲與百億富商丈夫羅康瑞日前以極其貼地的私服打扮現身市集，朱玲玲憑藉簡約碎花衫展現出逆齡20歲的無瑕狀態，而78歲的羅康瑞則銀髮濃密、精神飽滿，化身「跟得老公」全程奉獻寵溺眼神。

朱玲玲與三個兒子。（微博@郭晶晶）

「最美港姐」朱玲玲零濾鏡私服極致減齡

有「最美港姐」傳奇美譽的朱玲玲，日前罕有地被網民野生捕獲街頭出巡。當日她卸下了平日在鎂光燈下雍容華貴的闊太形象，換上一件極其簡約的碎花緊身上衣，下身則搭配一條休閒牛仔褲。即便身上沒有名貴珠寶與高訂華服的加持，她舉手投足間自然流露的高雅氣質與非凡底蘊，依然在人群中瞬間脫穎而出。

朱玲玲零濾鏡私服極致減齡。（小紅書）

不少網民看過照片後紛紛驚呼，這身青春洋溢的私服造型至少為她逆齡20歲，「最美港姐」的神話果然名不虛傳。當天，朱玲玲漫步在熙來攘往的市集攤檔之間，心情顯得極度愉悅，非但毫無架子地與同行友人有說有笑，中途更興致勃勃地化身「專屬攝影師」，親自操刀為閨密們定格美照，盡顯無拘無束、享受平凡生活的一面。

朱玲玲心情顯得極度愉悅。（小紅書）

78歲羅康瑞銀髮濃密精神矍鑠

而在朱玲玲身旁默默守護的，正是她結縭多年的丈夫、現年78歲的百億上市公司掌舵人羅康瑞。這位平日在商界呼風喚雨的巨頭，當天同樣放下了霸道總裁的固有光環，身穿一件樸實無華的淺藍色恤衫，隨性地揹著一個斜孭袋，整體造型猶如一位和藹可親的鄰家長者，完全褪去了商場上的銳氣與嚴肅。最令網民稱羨的是，雖然歲月已為他染上了一頭銀絲，但羅康瑞的髮量依然相當濃密，整個人精神矍鑠、步伐穩健，晚年狀態好得令人羨慕。

羅康瑞銀髮濃密精神矍鑠。（小紅書）

百億大亨甘做「跟得老公」

這對豪門夫婦最讓人動容的，莫過於羅康瑞在愛妻面前展現的「寵妻狂人」本色。在熱鬧的市集中，羅康瑞化身標準的「跟得老公」，全程寸步不離地默默守護在朱玲玲身後。

每當看到太太玩心大發、熱情地幫友人掌鏡拍照時，這位商界巨子便會安靜且耐心地守候在一旁。期間他還像個好奇的大男孩般，俏皮地探頭觀摩太太的拍照成果。他的眼神從頭到尾都緊緊黏在妻子身上，嘴角更是不自覺地泛起一抹滿足且寵溺的微笑。兩人在平凡市集裡展現出的那份相濡以沫與高調放閃，讓不少網民大讚這才是真正嫁給愛情的豪門清流。