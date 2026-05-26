李家鼎女友驚爆係馬貫東媽媽　馬貫東初入行戶口得幾蚊靠媽媽接濟

「李家風暴」繼李家鼎 (鼎爺) 與兩名兒子李泳漢及李泳豪輪流發聲後，今日又有新資訊！根據《東周刊》報道鼎爺的身家除了兩個仔有興趣之外，就連細他10歲跟他相戀20年的圈外女友Viva，亦都牽涉在內。而Viva的真正身份竟然是TVB力捧小生馬貫東的媽媽。

「李家風暴」仍然持續。（drift_greg@IG）

李家鼎被爆女友係馬貫東媽媽。（資料圖片）

馬貫東入行初期靠媽媽接濟

馬貫東入行20年，甚少提及家事，他在2018年接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，表示當年訓練班入行，馬貫東直言入行初期只得四位數人工，及至2016年28歲前，盡是演些不起眼角色的辛酸，「最初嗰時冇積蓄，人生好冇安全感，戶口試過得番幾蚊！」他坦言當時全靠媽咪及兩位家姊在經濟上給予支持，「都要入紙申請救濟，哈！媽咪有時更會主動塞錢入我銀包。」他形容是很尷尬，「都有灰心，頭嗰七年都係咁，但我會好好記住這份恩情，她們從沒叫我轉行，毫無怨言支持我。」

處境劇《愛·回家之八時入席》飾演「十仔」，令馬貫東成功入屋。（IG：@maboboma）

媽媽打本做生意

早年，馬貫東指自己曾投資生意失敗，在2015年與友人合資開設熱狗與手工啤酒吧，不過最終卻因與友人意見不合散夥，慘蝕了6位數，後來指原來做生意由媽媽打部份本，這位媽媽對馬貫東相當愛錫。