翻叮一族｜陳曼娜大爆蝦楊思琦係商天娥　網民竟指佢講最有說服力

藝人楊思琦日前出席節目錄影時被伍詠薇爆料，指她當年拍劇時被前輩帶頭排擠，導致當場崩潰落淚，事後網民推斷涉事劇為《翻叮一族》。事件引起不少關注，其中商天娥、陳曼娜及夏雨等當年的合作前輩成為嫌疑人，不過陳曼娜接受傳媒訪問時就撇清關係，爆出更多內幕，澄清並非集體欺凌，只得一男一女與楊思琦過唔去，女的是商天娥，而男的絕不是夏雨，而是另一位現已退出娛樂圈的年輕男演員。

陳曼娜否認自己參與「霸凌」。（陳曼娜FB）

陳曼娜親證伍詠薇爆料所講的劇集便是《翻叮一族》，她強調只有一男一女欺凌，不是一群人，並指出女欺凌者是商天娥，但男欺凌者並不是夏雨，而是另一位已退出幕前的男演員。

我萬朱莎華就最講道理㗎嘞

不少網民都笑稱，這番說話由陳曼娜最有說服力，因為一句「我萬朱莎華就最講道理㗎嘞！」已經成為陳曼娜的代名詞。當年是經典香港TVB電視劇《十月初五的月光》中，陳曼娜飾演「萬朱莎華」一角，經典台詞：「我萬朱莎華就最講道理㗎嘞！」深入民心，亦令不少人覺得她講說話特別「有道理」。

當年「萬朱莎華」一角非常經典。（網上圖片）

陳曼娜係圈中富婆

陳曼娜早年離婚，電視台拍劇收入微薄，入不敷支，經歷過一段不如意的時期。後來靠炒樓投資致富，她笑言最初資金有限，只能小額買股票，後來靠物業出租，幾十年後升值，逐步累積過億身家。陳曼娜近年一直住海景豪宅養尊處優，弄孫為樂，一對仔女都是尖子學霸，無憂無慮。

陳曼娜本身講嘢都好有說服力。（梁碧玲攝）