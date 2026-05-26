陳曼娜拍完《翻叮一族》心灰意冷　被夏雨寸：乜都唔駛講係咁執騷

無綫2010年劇集《翻叮一族》最近突然翻紅，事關伍詠薇爆料，指楊思琦當年拍劇時被前輩帶頭排擠，導致當場崩潰落淚，事後網民推斷涉事劇為《翻叮一族》。劇中演員陳曼娜亦有為事發聲，澄清並非集體欺凌，當年只得一男一女與楊思琦過唔去，女的是商天娥，而男的絕不是夏雨，而是另一位現已退出娛樂圈的年輕男演員。

《翻叮一族》最近突然翻紅。（劇集海報）

伍詠薇爆料，指楊思琦當年拍劇時被前輩帶頭排擠。（劇集截圖）

被夏雨寸「乜都唔駛講係咁執騷」

陳曼娜曾接受《香港01》專訪時指，因為懂得投資，所以生活上變得有條件，即使在TVB長期人工低依然能夠生活，「TVB俾我人工低，但佢對全世界都一樣，呢個係佢哋政策，食得鹹魚抵得渴，鬼叫妳自己鍾意演戲咩？」但當年有「還騷」制度，就令陳曼娜一點都不好受，「當時因為唔夠騷，你被迫『還騷』就要乜都接，就算冇對白、有發揮的角色都要接，記得有套劇夏雨做男主角（《翻叮一族》）我，黎彼得、楊明都係茶餐廳入面啲伙記，冇乜對白，可能有一兩句，其實大家為咗『還騷』，夏雨仲話『你班友乜都唔駛講係咁執騷，我就講對白講到口水乾』，但其實我哋點會享受？我哋嚟演戲架麻，所以當年王維基一出現，好多台前幕後都想離開。」

陳曼娜被夏雨寸「乜都唔駛講係咁執騷」。（劇集截圖）

陳曼娜被夏雨寸「乜都唔駛講係咁執騷」。（劇集截圖）

TVB加300蚊挽留轉投HKTV

陳曼娜曾受訪透露，離巢前月薪是一個清潔姐姐的人工，王維基曾開7倍人工挖角，承諾會「度戲」給她，深具誠意，因而簽了HKTV；當時TVB加了300蚊挽留，陳曼娜指有得加300蚊算是不錯，但因在TVB處境劇演閑角，雖然一度獲加戲，但最終還是決定離開，她說：「我走我冇對唔住TVB。」