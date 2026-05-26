COURT!6-10集劇情+ViuTV演員角色陣容｜湯駿業張達倫控辯雙方對決

《COURT!》第6-10集劇情劇透，由游乃海、朱淑儀監製，吳家偉導演，潘漫紅編審。《COURT!》第2單元故事由強尼、林愷鈴、陳湛文及何洛瑤主演。《COURT!》於5月18日起，於ViuTV 99台播放，逢星期一至五晚上9時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《COURT!》（YouTube@ViuTV）

《COURT!》第2單元第6-10分集劇情

《COURT!》第六集 (5/25)

在面對錄像監控、目擊證人與客觀物證等強而有力的環境證據下，阿藍（艾文 飾）依然全盤否認控罪，堅稱自己自始至終都是無辜的。對繁複法律程序一竅不通的他，唯有將人身自由與命運交託給法援派來的關律師（強尼 飾）。可是關律師對阿藍的清白始終心存懷疑，這份先入為主的偏見，導致彼此之間產生了難以跨越的心理隔閡。

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《COURT!》第七集 (5/26)

鑑於關律師一直未能開掘出任何有力的實質證據去支持阿藍，阿藍在走投無路下只能孤注一擲，選擇親自上庭作供。豈料在嚴厲的盤問過程中，阿藍腦海中猛然想起整件事的關鍵線索，驚覺那個能洗脫自己罪名、近在眼前的關鍵證人——竟然是家中所養的愛貓比比。

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《COURT!》第八集 (5/27)

案件隨後改由關律師的得意弟子馮律師（林愷鈴 飾）全權負責。然而，她向阿藍下達的首個策略卻讓人始料不及——要求他直認自己就是閉路電視畫面中的主角，並以這個既定事實為起點，在法庭上鋪陳出一套截然不同的全新「故事」。這一個既符合常理又具備嚴密邏輯的「故事」，究竟能不能夠成功為阿藍洗脫嫌疑，還他一個清白之身？

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《COURT!》第九集 (5/28)

一間酒店內驚爆出悲劇，在該宗殉情案中唯一倖存的楊依婷（谷祖琳 飾）隨後被控謀殺。讓人意想不到的是，分別代表控辯雙方的謝狀（湯駿業 飾）與余狀（張達倫 飾），竟然同屬於一家事務所。正值律師樓急需挑選新一任接班人，而突圍而出者將獲推舉晉升為資深大律師。不論是在法庭上還是事務所內，這對多年摯友都注定要正面交鋒、一決高下。

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《COURT!》第十集 (5/29)

擔當控方代表的謝狀於庭審時言詞犀利、步步進逼，依靠手頭上極具說服力的各項人證與物證，成功將被告推向無路可退的絕境。正當辯方的余狀感到無從突破、陷入苦戰之時，他赫然發現兩名作供警員的口供竟然存在微妙的分歧。這處表面上看似微不足道的口誤，被觀察入微的余狀敏銳地逮住並窮追猛打，最終成功扭轉劣勢，為辯方陣營撕開了一道關鍵的突破口。這場官司非但令謝狀和余狀多年的情誼備受考驗，甚至連帶他們各自手下的徒弟Henry（蘇家樂 飾）與阿Ken（徐浩昌 飾），在私底下也迫於無奈需要刻意保持距離。

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《COURT!》演員

強尼 飾 關國耀

強尼 飾 關國耀（Facebook@ViuTV﻿）

林愷鈴 飾 馮美雪

林愷鈴 飾 馮美雪（Facebook@ViuTV﻿）

陳湛文 飾 劉志成

陳湛文 飾 劉志成（Facebook@ViuTV﻿）

何洛瑤 飾 何美儀