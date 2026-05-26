王鶴棣遭惡搞獎項私群排擠邊緣化　沈月發文澄清私群為籌備驚喜

藝人王鶴棣在真人騷節目中苦幹14天後，竟遭惡搞頒發諷刺性獎項，更被爆出遭其他嘉賓另拉私人群組排擠，引發本人凌晨發文抗議及經理人痛斥「陰陽隊友」。雖然沈月隨後緊急澄清私群是為了籌備電影包場的「驚喜」，但已被現實派網民定性為缺乏邊界感的「低情商霸凌」。

王鶴棣凌晨發文抗議及經理人痛斥「陰陽隊友」。（微博圖片）

做綜藝效果變當眾公開處刑

綜藝節目裡所謂的「玩嘢」和「開玩笑」，一旦拿捏不好分寸，隨時會演變成對當事人的公開處刑。王鶴棣在真人秀中辛辛苦苦擔任主理人，扛著巨大壓力連軸轉足足14天，沒想到在最後一集非但沒有得到客觀、正面的勞苦肯定，反而被評了一個「最佳你只是個王鶴棣獎」。這種用名稱包裝出來的獎項，字里行間透著一股高高在上的消遣與貶低。這也難怪心痛偶像的顯微鏡網民會群起憤慨，自發性地「逐格推敲」整季節目。

內地男星王鶴棣發文。（微博截圖）

經理人朋友圈怒轟「陰陽隊友」

工作室隨即迅速轉發力撐，加上網傳經理人「小佳」在朋友圈怒斥團隊存在「明讚暗諷隊友」的行為，直接將事件由「藝人鬧情緒」升級為「團隊集體向節目組要說法」的公關大戰。

正如網民所言，「委屈與情緒從不是一天累積下來的」。在長達14天的封閉錄製中，當全網都看到其他嘉賓無數次提起一個專門用來「背後說三道四」的私人群組，而王鶴棣只能留在原地苦笑、甚至卑微地問能不能把自己拉進去時，這種社交窒息感，是打著任何「驚喜」旗號都無法粉飾的。

網傳經理人「小佳」在朋友圈怒斥團隊。（微博截圖）

沈月急澄清「驚喜小群」真相

眼見事情愈鬧愈大，身處風暴中心的沈月亦緊急發聲回應。她解釋稱，頒獎初衷只是想用梗告訴王鶴棣「可以放下主理人包袱，做回最輕鬆的自己」。至於那個備受爭議的「私人群組」，真實目的其實是為了瞞著王鶴棣，偷偷策劃給他新電影包場應援的「驚喜」。

客觀來看，沈月口中這個「為了包場」的出發點或許帶著善意，但在人際交往與職場心理學中，「動機好」永遠不能為「結果差」買單。 哪怕這個群組的終極目的是為了準備驚喜，但在驚喜揭曉前的14天裡，王鶴棣作為一個正常人，接收到的全部真實反饋就是：「我被核心圈子排斥了」、「他們在背著我聊天」。