林芊妤內衣照疑露敏感部位走光　自爆產後曾拿大仔發洩情緒

現年36歲的林芊妤（Coffee）於2018年與圈外男友翟志榮結婚後，同年誕下兒子翟德彥，如今育有一兒一女，生活十分幸福美滿。她常在個人社交平台上分享溫馨的家庭日常大受粉絲歡迎，亦在YouTube創立個人頻道分享減肥消脂、拉筋及瑜伽教學影片收穫極多粉絲。



林芊妤育有一兒一女。（IG@coffee89921）

林芊妤內衣寫真疑似走光

近日，林芊妤於個人創立的瑜伽運動品牌「CoffeeSweat」賬號上，分享了一張內衣宣傳寫真，大膽的照片發佈後迅速引發熱議。照片可見，林芊妤狀態極佳，顏值絕對處於巔峰狀態，腰腹處清晰的馬甲線格外亮眼。Coffee穿上自家品牌的內衣，豐滿的上圍一覽無遺，極盡誘惑，搭配高衩款式下裝，整體造型風格十分大膽熱辣，甚至被不少網友質疑其疑似不慎走光。

林芊妤曬內衣寫真疑似走光。（IG@coffeesweat）

林芊妤產後曾向大兒子發脾氣

今年五月，林芊妤於社交平台公佈懷上第二胎的喜訊。孕期檢查時，醫生發現胎兒第十三對染色體出現異常，這件事讓她當時淚流不止，所幸最後檢查結果轉為正常。早前宣佈已順利誕下二胎女兒。剛誕下二胎後，因受荷爾蒙波動影響，林芊妤情緒一度陷入低潮，更不小心將負面情緒發洩在兒子彥彥身上，令她十分自責。