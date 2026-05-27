曾傲棐自揭街頭獻唱被當乞丐：有時啲人會掟一、兩毫子畀我

周國賢、曾傲棐（Arvin）、何洛瑤（Sica）、吳啟洋（Phoebus）、曾比特、李晞彤（Carina）分別到訪聖母書院、西貢崇真天主教學校及聖文德書院，與同學們分享他們的夢想之旅。周國賢因為電影《捉鬼敢死隊》想做「敢死隊」、醫生及畫家，後來才當上歌手：「細個試過用六本單行簿，畫咗自己嘅漫畫出嚟，真係會有同學傳閱，仲有其他同學都畫佢哋自己嘅漫畫，但係有日我媽媽發現咗，第二日嗰啲漫畫就冇晒，我都好沮喪，後來發現音樂都好好玩，初初學音樂仲激到爸爸媽媽紮紮跳，哈哈。」他透露入行前寫歌很純粹，但成為歌手後亦曾經有迷惘：「嗰時有人叫我要寫『中』嘅歌，我真係唔識，最後我發現都係要做自己鍾意嘅嘢。」他強調「行咗先」，做下去其他問題自然會迎刃而解。

何洛瑤、吳啟洋同學生齊齊合照。（公關提供）

周國賢、曾傲棐。（公關提供）

曾傲棐街頭獻唱被當乞丐掟毫子

Arvin笑謂自己從未有「我的志願」：「我記得細個老師問我大個想做乜，我淨係會諗自己讀到咩同做到咩，不過最好就梗係唔使做啦，想做歌手都係中學畢業後嘅事。」未正式入行前，在街頭獻唱的他受過不少無禮對待：「會畀人當係乞丐，有時啲人會掟一、兩毫子畀我，嗰陣我就決定『要企上正式舞台，用表演嚟證明自己』！」Arvin表示夢想與職業之間，多了一份責任，要開放自己接納別人的意見，又寄語同學們：「做自己鍾意嘅嘢唔會覺得辛苦，你會有種幸福感。」

曾傲棐與台下學生自拍。（公關提供）

何洛瑤因姜濤獲家人支持做歌手

Sica自言非常幸運：「我媽咪好鍾意姜濤老師，所以佢好支持我。其實唔止歌手，而家睇Threads，好多人都會指指點點，我覺得最緊要夠鍾意，咁就唔覺得辛苦，遇到評擊，我會聽歌安慰自己，然後繼續勇往直前。」她謂自己是個不怕做錯的人，但總會有「沙石」：「每次都抱住1000分嘅心態去做，但係有時就係會錯，錯咪錯囉，放低佢，下次再做好佢！」她笑言做School Tour感覺特別青春：「見到台下啲同學撞嚟撞去，我就好掛住讀書嗰陣嘅自己。」同場的Phoebus表示曾經想做職業運動員，慶幸自己有「大心臟」：「我嗰時打手球，到畢業嗰時就知道自己要搵家用，後來就做咗歌手。我覺得最緊要自己鍾意，好似而家唱歌、拍嘢，我都會不停咁鑽研，就算再無天份，只要你花嘅時間夠多，就一定得。」

何洛瑤（Sica）。（公關提供）

李晞彤感恩女團隊友陪伴

曾比特兒時曾夢想做消防員，而Carina想過做YouTuber，兩人最後成為歌手，但曾比特表示：「我有問過自己適唔適合做歌手，我覺得要畀啲時間自己去適應，去感受吓自己行緊咩方向。」他笑言入行後才明白唱歌叻不是重點：「最緊要識做訪問，因為你喺台上唱歌嘅時間好少，所以做歌手最緊要識講嘢，因為我入行時都算內向，有時講句嘢都好緊張，呢個係同想像中最大嘅差別。」Carina感謝自己加入了女團，有隊友陪伴並肩作戰：「我覺得自律好緊要，但係我女團出身，覺得有同伴最重要，有時可能做做吓冇咁有熱情，呢個時候有隊友撐住好緊要。」她又鼓勵有多樣興趣的同學，不妨嘗試做Slasher（斜桿族）：「搵兩、三樣自己鍾意嘅嘢，然後堅持。」

曾比特、李晞彤。（公關提供）