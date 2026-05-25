《愛回家》主題曲原版有Rap？ 　爆當紅組合不願參與製作而作廢

無綫（TVB）王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》將於今年7月正式畫下句點，結束長達9年、播出逾2800集的歷史。近日，《愛回家》主題曲作曲人朱俊傑在社交平台發文揭露當年主題曲的創作幕後往事。



（《愛回家》劇照）

朱俊傑透露僅耗時一晚完成創作

《愛·回家之開心速遞》自開播後經歷過多次主題曲的更替。2019年4月，曾受許志安與黃心穎出軌風波的影響而改用純音樂版本。直至同年6月，才正式換上由朱俊傑創作的演員合唱版的主題曲《開心速遞》。朱俊傑於社交平台透露，接到劇組邀請後，他僅耗時一晚便完成這首主題曲的創作。錄音當日，劇組的全體演員齊聚錄音室，當時現場氣氛十分熱鬧，而這首歌也成為歷代主題曲中唯一一首由劇中演員共同演唱的版本。

朱俊傑透露僅耗時一晚完成創作。（MV截圖）

朱俊傑爆原版有段Rap

他亦於社交平台透露，主題曲開頭純音樂部分起初並非是純音樂，而是設計了一段Rap，並交由劇內當紅組合負責。後因該組合成員不願參與該段Rap部分的演唱，最終只能被迫作廢，只能調整為純音樂形式。

朱俊傑坦言，當時為了趕進度，沒辦法重新填寫一段verse取代Rap部分，令他覺得成品未算完整，對此感到十分遺憾。他亦期待可以在大結局再聽到由自己製作的主題曲，「好榮幸參與到電視廣播歷史嘅一部份，唔知大結局之前有冇機會再聽到一次呢？」

《愛回家之開心速遞》劇照

網民大讚合唱版《開心速遞》

朱俊傑發文後迅速引發熱議，劇中飾演「熊心如」的蘇韻姿以及飾演「熊若水」的呂慧儀都坦言十分喜愛這首主題曲。網民也紛紛留言支持，認為這個版本最能體現劇中一家人的溫暖情懷。